Aerro ve Soner Sarıkabadayı'dan Çarpıcı İşbirliği: 'Bence de Git'

Aerro, İlk Albümünde Soner Sarıkabadayı ile İşbirliği Yaptı

Ünlü prodüktör Aerro, uzun zamandır beklenen ilk albümünün çıkış parçası olarak Soner Sarıkabadayı ile birlikte "Bence de Git" adlı eseri müzikseverlere sunuyor. Şarkının söz ve müziği Soner Sarıkabadayı’ya ait olup, Sony Music Türkiye etiketiyle yayımlanacak.

Aerro’nun İlk Deneyimi

Başarılı yapımcı Aerro, bu eseri ilk kez dinlediğinde büyük bir tutku hissettiğini belirterek, "Büyük bir ismin bu çok sevdiğim şarkısını düzenlemek, başta bana büyük bir sorumluluk yükledi. Ancak sonuç harika oldu," ifadelerini kullandı.

Soner Sarıkabadayı'nın Yorumları

Öte yandan, Soner Sarıkabadayı ise şarkıyı her duyduğunda hissettiği heyecanı dile getirerek, "Aerro'nun bu projedeki katkısı inanılmaz. Şarkılarımı onun sound'u ve hayalleriyle birleştirmek, benim için büyük bir adım. Aerro'nun başarılarını da biliyordum. Dilerim ki albümün ilk başarısını birlikte kutlayacağız," şeklinde konuştu.

Klip ve Yayın Tarihi

Dinleyicilerle çok kısa sürede buluşacak olan şarkının klibi de eş zamanlı olarak yayına girecek. Klibin yönetmenliğini ise Murad Küçük üstleniyor.

Ünlü prodüktör Aerro'nun (solda) ilk albümünün ilk çıkış şarkısı Soner Sarıkabadayı (sağda) ile hayat buluyor. Albümde yer alacak olan, söz ve müziği Soner Sarıkabadayı'ya ait "Bence de Git" eseri, "Sony Music Türkiye" etiketiyle müzikseverlerle buluşacak.

Ünlü prodüktör Aerro'nun (solda) ilk albümünün ilk çıkış şarkısı Soner Sarıkabadayı (sağda) ile hayat buluyor. Albümde yer alacak olan, söz ve müziği Soner Sarıkabadayı'ya ait "Bence de Git" eseri, "Sony Music Türkiye" etiketiyle müzikseverlerle buluşacak.