Af Örgütü: Küresel Sumud Filosu'na Müdahale Uluslararası Hukuka Saldırıdır

Amnesty International, Küresel Sumud Filosu'nu engelleme girişimlerini uluslararası hukuka saldırı olarak nitelendirerek İsrail'e ablukanın kaldırılması çağrısı yaptı.

Yayın Tarihi: 01.09.2025 18:33
Güncelleme Tarihi: 01.09.2025 18:33
Amnesty International'dan sert açıklama

Uluslararası Af Örgütü (Amnesty International), İsrail'in ablukasını kırmak için İspanya'dan Gazze'ye doğru yola çıkan Küresel Sumud Filosu'nu engellemeye yönelik her türlü girişiminin, insani ilkelere ve uluslararası hukuka yönelik bir saldırı olduğunu bildirdi.

Londra merkezli örgüt, açıklamasını ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaştı. Açıklamada, Filistin ile dayanışma ve İsrail'in ablukasını kırmak için 44'ten fazla ülkenin desteğiyle yola çıkan filo için bunun Filistinlilerle dayanışmanın güçlü ve ilham verici eylemi olduğu vurgulandı.

“İsrail, filonun barışçıl görevini güvenli şekilde yerine getirmesine izin vermeli. Bunu engellemeye yönelik her türlü girişim, insani ilkelere ve uluslararası hukuka yönelik saldırıdır.”

Açıklamada ayrıca, yaklaşık 50 ülkeden aktivistin bu misyonu başlatma yoluna gitmesinin, uluslararası toplumun İsrail'e insanlık dışı ablukasını sona erdirmesi için baskı yapmadaki başarısızlığının bir göstergesi olduğu kaydedildi.

“Gazze'deki Filistinliler açlık çekmekte ve dünyadaki en kötü insani felaketlerden biriyle boğuşmaktadır. İsrail, Gazze'deki sivillerin hayatta kalmaları için vazgeçilmez olan gıda, ilaç ve diğer malzemelere yeterli erişimini sağlamakla yükümlüdür.” Metinde ayrıca “Hayat kurtaran yardımları engellemenin hiçbir haklı gerekçesi olamaz.” ifadelerine yer verildi.

Af Örgütü, açıklamasında İsrail'e hukuksuz ablukasını kaldırma, insani yardım ve hayat kurtaran malzemelerin Gazze'ye serbestçe akışına izin verme ve Filistinlilere yönelik soykırıma son verme çağrısı yaptı. Ayrıca, devletlerin cezasızlığa son vermek ve uluslararası insancıl hukuku korumak için anlamlı adımlar atması gerektiği vurgulandı.

Küresel Sumud Filosu

Filistin ile dayanışma ve İsrail'in ablukasını kırmak amacıyla oluşturulan uluslararası sivil yardım filosuna bağlı tekneler, İspanya'nın Barselona kentinden Gazze'ye doğru bugün yola çıktı. Filoya 44'ten fazla ülkenin desteği olduğu bildirildi.

Sumud: Kararlılığın simgesi

Arapça'da "kararlılık" veya "sarsılmaz azim" anlamlarına gelen Sumud, 1967'deki Altı Gün Savaşı'nın ardından Filistin halkı arasında baskı ve direnişi anlatan bir kavrama dönüştü. Sumud, Filistinlilerin topraklarında kalması, kimlik ve kültürün yaşatılması ile şiddet içermeyen sivil itaatsizlik ve alternatif kurumlar inşa etme yollarını ifade eder. Kavramın tasvirinde zeytin ağacı ve köylü hamile kadın imgeleri sıkça kullanılır.

