DOLAR
39,21 0,2%
EURO
44,68 0,6%
ALTIN
4.201,5 0,87%
BITCOIN
4.125.424,6 -4,75%

AFAD Başkanı Pehlivan, Trabzon'da Selde Kaybolan Aileye Ziyaret Gerçekleştirdi

AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, Trabzon'daki selde kaybolan Hüseyin Aydın'ın ailesine geçmiş olsun ziyaretinde bulundu ve arama çalışmalarını inceledi.

Yayın Tarihi: 06.06.2025 19:19
Güncelleme Tarihi: 06.06.2025 19:19
AFAD Başkanı Pehlivan, Trabzon'da Selde Kaybolan Aileye Ziyaret Gerçekleştirdi

AFAD Başkanı Pehlivan, Trabzon'da Sel Kazası Sonrası Aileyi Ziyaret Etti

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Ali Hamza Pehlivan, 3 Haziran'da Trabzon'da meydana gelen sel felaketinde kaybolan Hüseyin Aydın'ın ailesine geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Pehlivan, Akçaabat ilçesine bağlı Yıldızlı Mahallesi'ndeki Sera Gölü'nde devam eden arama çalışmalarını yakından takip etti.

Arama Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor

Pehlivan, Trabzon'un Ortahisar ve Akçaabat ilçelerinde yoğun yağışın neden olduğu sel, taşkın ve heyelanların yarattığı zararları vurgulayarak, herkese geçmiş olsun dileklerini iletti. Olayın ardından, Vali Aziz Yıldırım başkanlığında tüm ilgili kurum ve kuruluşların ekiplerinin görevlerini yerine getirdiğini belirtti.

107 Gönüllü ve Belediye Ekipleri Temizlikte

Beşirli mevkisinde yaşanan su baskınlarında, 107 AFAD gönüllüsü ve belediye ekipleri temizlik çalışmalarına katıldı. DSİ ekipleri ise su kanallarında yoğun bir çalışma sürdürdü. Pehlivan, kaybolan kişinin bulunması için arama çalışmalarının hemen başlatıldığını ifade etti.

Olayın Etkileri ve Zarar Tespiti

Pehlivan, olayda 111 işyeri ve 9 hane'nin etkilendiğini bildirerek, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği ekiplerinin bazı binaların tahliyesinin uygun olacağına karar verdiğini söyledi.

Gelişmeler ve Teknolojik Kullanım

Pehlivan, yaklaşık 300 personel, 70 araç, 15 dron ve 10 bot ile arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini, yapay zeka ve dron teknolojisinin etkin şekilde kullanıldığını ekledi. Emniyet, jandarma ve sahil güvenlik ekiplerinin arama çalışmalarını kesintisiz sürdürdüğünü ve iletişimde herhangi bir sıkıntı bulunmadığını da vurguladı.

Hüseyin Aydın'ın Ailesiyle Temas

Ziyaretin ardından Vali Yıldırım ve Pehlivan, Hüseyin Aydın'ın Uçarsu Mahallesi'ndeki evine giderek, aileye geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Oğul Erdoğan Aydın ile de olay günü yaşananlara ilişkin bilgi alışverişinde bulundu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Ali Hamza Pehlivan (sol 2), Trabzon'da 3 Haziran'da...

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Ali Hamza Pehlivan (sol 2), Trabzon'da 3 Haziran'da meydana gelen selde kaybolduğu bildirilen Hüseyin Aydın'ın arama çalışmalarını yerinde inceledi. Pehlivan'a, Vali Aziz Yıldırım (ortada) ve beraberindekiler de eşlik etti.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Ali Hamza Pehlivan (sol 2), Trabzon'da 3 Haziran'da...

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Ali Hamza Pehlivan (sol 2), Trabzon'da 3 Haziran'da meydana gelen selde kaybolduğu bildirilen Hüseyin Aydın'ın arama çalışmalarını yerinde inceledi. Pehlivan'a, Vali Aziz Yıldırım (ortada) ve beraberindekiler de eşlik etti.

İLGİLİ HABERLER

Güneydoğu Anadolu 2025 Kurban Bayramı Namaz Saatleri

Devletten Genç Girişimcilere 2 Milyon TL Destek Müjdesi

2025 Ege Bölgesi Kurban Bayramı Namaz Saatleri Açıklandı

81 İlde Çalışanları Etkileyecek Düzenleme: Nakit Ödeme Dönemi Sona Eriyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Emeklilere ve Memurlara Bayram Müjdesi: Erken Maaş Ödeme Tarihleri Açıklandı!
2
TDV, Burkina Faso'da 35.000 Kurban Hissesini Dağıtacak
3
Muğla’da Kan Donduran Olay: 16 Yaşındaki Oğlu Annesini Katletti!
4
Ardahan Emniyet Müdürü Şener, Şehit Yakınlarını Bayramda Ağırladı
5
Konyaaltı Belediyesi'nden Emeklilere Bedava Hizmet İmkanı: Emekli Kart Duyuruldu
6
AFAD Başkanı Pehlivan, Trabzon'da Selde Kaybolan Aileye Ziyaret Gerçekleştirdi
7
Huzurevi Sakinleri, Kurban Bayramı'nda Geçmişe Dönüş Özlemi Yaşıyor

Devletten Genç Girişimcilere 2 Milyon TL Destek Müjdesi

Güneydoğu Anadolu 2025 Kurban Bayramı Namaz Saatleri

2025 Kurban Bayramı Namaz Saatleri: Doğu Anadolu'da Şehirler İtibarıyla Liste

2025 Akdeniz'de Kurban Bayramı Namaz Saatleri: Şehir Şehir Vakitler

2025 Ege Bölgesi Kurban Bayramı Namaz Saatleri Açıklandı

2025 İç Anadolu'da Kurban Bayramı Namaz Saatleri

2025 Kurban Bayramı Namaz Saatleri Karadeniz İlleri

Marmara'da 2025 Kurban Bayramı Namaz Saatleri!

Şanlıurfa'da Bayram Müjdesi: 6-9 Haziran Arasında Ücretsiz Ulaşım

81 İlde Çalışanları Etkileyecek Düzenleme: Nakit Ödeme Dönemi Sona Eriyor

Kadın Şoför İstihdamına Yüzde 95 İndirimli Seyahat Müjdesi

Bayram Müjdesi: Sivas ve Yozgat'ta İhtiyaç Sahiplerine Yardım