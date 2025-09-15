AfD Oylarını Üçe Katladı: Kuzey Ren-Vestfalya Yerel Seçimleri

Kuzey Ren-Vestfalya (KRV) eyaletinde yapılan yerel seçimlerde sürpriz bir tablo ortaya çıktı. Hristiyan Demokrat Parti (CDU) birinci olurken, Almanya için Alternatif (AfD) 2020 oy oranını yaklaşık üçe çıkararak dikkat çekti.

Kesin Olmayan Sonuçlara Göre Sıralama

Kesin olmayan sonuçlara göre partilerin oy oranları şu şekilde gerçekleşti: CDU %33,3, SPD %22,1, AfD %14,5, Yeşiller %13,5, Sol Parti %5,6 ve FDP %3,7.

AfD'nin 2020'de elde ettiği %5,1 oy oranını yaklaşık üç katına çıkararak %14,5'e ulaşması seçimlerin en çarpıcı sonucu olarak öne çıktı. Buna karşın, CDU ve SPD, KRV'nin kuruluşu olan 1946'dan bu yana yerel seçimlerde kaydedilen en düşük oranlara ulaştı.

Seçim Hacmi ve Katılım

KRV, 20 milyonu aşan nüfusu ve 13,7 milyon seçmeniyle ülkenin en büyük eyaleti konumunda. Yaklaşık 400 il, ilçe ve kasabada gerçekleştirilen seçimlerde belediye başkanı, encümen ve kaymakam seçildi.

Oy verme işlemlerinde katılım oranı %56,8 olarak kaydedildi; 2020'deki katılım ise %51,9 idi. Ayrıca, 147 bölgede adayların yeterli oy alamaması nedeniyle 14 gün sonra yeniden seçim yapılacak.

Ülke Siyaseti ve Türk Toplumu Açısından Önemi

KRV'deki yerel seçimler, yerel düzeyde kalmasının ötesinde, Almanya'daki siyasi eğilimleri gösteren ilk seçime dönüşmesi nedeniyle büyük önem taşıyor. Eyalette yaklaşık 20 bin aday yarıştı.

Almanya'da yaşayan yaklaşık 3 milyon Türk'ün, bunlardan yaklaşık 1 milyon'unun KRV'de yaşadığı dikkate alındığında, seçimlerin Türk toplumu için de sonuçları belirleyici olabilir. 16 yaş ve üzerindeki seçmenler belediye ve ilçe meclisleri ile başkanları belirledi; ayrıca Avrupa Birliği vatandaşları da belediye seçimlerinde oy kullandı.

Uyum Meclisleri ve Göçmen Temsiliyeti

Aynı gün yapılan ve adayların çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu Uyum Meclisi seçimlerinde ise Alman vatandaşı olmayanlar oy kullandı. Uyum Meclisleri, belediyeler ile göçmen toplulukları arasında köprü görevi görerek göçmenlerin eğitim, kültür, eşitlik ve ayrımcılıkla mücadele gibi konulardaki taleplerinin belediye meclislerine taşınmasına yardımcı oluyor.