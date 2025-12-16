Karabük'te Jandarma Operasyonu: Safranbolu'da Antik Mısır Heykeli Ele Geçirildi

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonlarda, Antik Mısır dönemine ait olduğu değerlendirilen bir heykel ile çok sayıda tarihi eser ele geçirildi.

Operasyonun Ayrıntıları

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından il merkezi ve Safranbolu ilçesinde gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda, iki şahsın iş yerinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda; milattan önce 3. veya 5. yüzyıla ait Antik Mısır dönemine ait olduğu değerlendirilen 1 adet heykel bulundu.

Ele Geçirilen Eser ve Malzemeler

Operasyonda ayrıca Bizans, Roma ve Osmanlı dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 60 adet sikke, 10 adet tarihi obje, 5 adet tarihi yüzük ve 2 adet tarihi kolye ucu ele geçirildi.

Jandarma ekipleri ayrıca birer adet ruhsatsız tabanca ve şarjör, 170 adet fişek, 2’şer adet el dedektörü, bir bakır define arama çubuğu ile el yapımı patlayıcı maddeye de el koydu.

Soruşturma ve Gözaltılar

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

