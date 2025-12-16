DOLAR
42,71 -0,04%
EURO
50,28 -0,15%
ALTIN
5.912,93 -0,09%
BITCOIN
3.718.872,16 -1,42%

Karabük'te Jandarma Operasyonu: Safranbolu'da Antik Mısır Heykeli Ele Geçirildi

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde jandarma operasyonunda milattan önce 3. veya 5. yüzyıla tarihlenen bir Antik Mısır heykeli ile çok sayıda tarihi eser, silah ve patlayıcı ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 16.12.2025 16:19
Güncelleme Tarihi: 16.12.2025 16:19
Karabük'te Jandarma Operasyonu: Safranbolu'da Antik Mısır Heykeli Ele Geçirildi

Karabük'te Jandarma Operasyonu: Safranbolu'da Antik Mısır Heykeli Ele Geçirildi

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonlarda, Antik Mısır dönemine ait olduğu değerlendirilen bir heykel ile çok sayıda tarihi eser ele geçirildi.

Operasyonun Ayrıntıları

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından il merkezi ve Safranbolu ilçesinde gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda, iki şahsın iş yerinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda; milattan önce 3. veya 5. yüzyıla ait Antik Mısır dönemine ait olduğu değerlendirilen 1 adet heykel bulundu.

Ele Geçirilen Eser ve Malzemeler

Operasyonda ayrıca Bizans, Roma ve Osmanlı dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 60 adet sikke, 10 adet tarihi obje, 5 adet tarihi yüzük ve 2 adet tarihi kolye ucu ele geçirildi.

Jandarma ekipleri ayrıca birer adet ruhsatsız tabanca ve şarjör, 170 adet fişek, 2’şer adet el dedektörü, bir bakır define arama çubuğu ile el yapımı patlayıcı maddeye de el koydu.

Soruşturma ve Gözaltılar

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

KARABÜK’ÜN SAFRANBOLU İLÇESİNDE JANDARMA EKİPLERİNCE DÜZENLENEN OPERASYONLARDA ANTİK MISIR...

KARABÜK’ÜN SAFRANBOLU İLÇESİNDE JANDARMA EKİPLERİNCE DÜZENLENEN OPERASYONLARDA ANTİK MISIR DÖNEMİNE AİT OLDUĞU DEĞERLENDİRİLEN HEYKEL İLE ÇOK SAYIDA TARİHİ ESER, SİLAH VE PATLAYICI MADDE ELE GEÇİRİLDİ.

KARABÜK’ÜN SAFRANBOLU İLÇESİNDE JANDARMA EKİPLERİNCE DÜZENLENEN OPERASYONLARDA ANTİK MISIR...

İLGİLİ HABERLER

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 Personel Alımı 2026: Başvuru Tarihleri ve Kadrolar

Gülşah Durbay Neden Öldü? Hastalığı ve Tıbbi Rapor

Şevkiye Dilara Yıldız Kimdir? Adli Tıp Testi Pozitif Çıktı

Beyaz Show Kanal D'ye Dönüyor — Ne Zaman Başlıyor?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sapanca'da Uyuşturucu Operasyonu: O.A. (46) Tutuklandı
2
Konya'da Kiracı Dükkan Sahibine Göğsünden Bıçakla Saldırdı
3
Yaşayan İznik Hazineleri 40: Kemal Kumcu’nun İznikspor ve Çini Serüveni
4
Elazığ Belediyesi'nden Sokak ve Yaban Hayvanlarına Yem Desteği
5
Sakarya'da şüpheli ölüm: 67 yaşındaki Erdoğan Tunca evinde ölü bulundu
6
Afyonkarahisar'da 27 Yıl Hapisle Aranan A.C. Yakalandı
7
Sakarya Serdivan'da Yapı Kullanım İzni İddiası: Univa Rezidans Kapatıldı, 100 Kazak Öğrenci Mağdur

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 Personel Alımı 2026: Başvuru Tarihleri ve Kadrolar

Beyaz Show Kanal D'ye Dönüyor — Ne Zaman Başlıyor?

Bedelli Askerlik Ücreti ve Başvuru Takvimi: 2026 Zammından Önce Son Çıkış

Selahattin Aydın Gözaltına Alındı: GAİN Medya Sahibine Yönelik İddialar

Anahat Holding kimin? Gain Medya'ya operasyon, TMSF kayyum atadı

Müge Anlı'da Şok İddia: Emine Yıldırımcan ve 'Tespih Makinesi' Vahşeti

Şevkiye Dilara Yıldız Kimdir? Adli Tıp Testi Pozitif Çıktı

2026 Yılbaşı Tatili Kaç Gün Olacak? Tatil 4 Güne Çıkıyor

100 Bin İşçiye Kadro Müjdesi Geliyor mu? Bakan Işıkhan’dan Açıklama ve Tediye Tarihi

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alımı Başvuruları Başladı — e-Devlet Üzerinden 15-26 Aralık

Gülşah Durbay Neden Öldü? Hastalığı ve Tıbbi Rapor

CarrefourSA A101 mi Olacak? Satış İddiaları ve Borsa Tepkisi