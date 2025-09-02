Afganistan'da 6 Büyüklüğündeki Deprem: Kunar'da Ölü Sayısı 900'e Yükseldi

Afganistan'da 6 büyüklüğündeki depremde ölü sayısı 900'e çıktı

Afganistan'ın doğusundaki Kunar vilayetinde pazar günü meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 900'e yükseldi. Afganistan Ulusal Afet Yönetimi Kurumu Sözcüsü Yusuf Hammad, ölü sayısının 900'e, yaralı sayısının ise 3 bine çıktığını açıkladı.

Hammad, yaralıların bölgeden tahliyesinin sürdüğünü ve bu nedenle ölü ve yaralı sayılarının değişebileceğini belirtti. Deprem sonucu meydana gelen toprak kaymalarının bazı yolları kapattığını, ancak ulaşılması güç bölgelere erişimi sağlamak için kapalı yolların yeniden açılacağını ifade etti.

Arama kurtarma çalışmaları sürüyor

Yetkililer, bölgeye gönderilen arama kurtarma ekiplerinin, enkaz altında yüzlerce kişinin mahsur kaldığı Kunar'ın depremden etkilenen bölgelerinde çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi. Ekipler, dağlık arazi ve kötü hava koşulları nedeniyle bazı köylere ulaşmakta güçlük çekiyor.

Halkın da dahil olduğu arama kurtarma çalışmalarında enkazdan çıkarılan yaralıların helikopterlerle hastanelere sevk edildiği bildirildi. Afganistan yönetiminin uluslararası yardım çağrısı üzerine Hindistan, İsviçre, Çin ve İngiltere gibi ülkeler bölgeye yardım göndereceklerini duyurdu.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu'nun (UNICEF) ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, depremde evlerini kaybeden aileler için hijyen malzemeleri, sıcak giysi, battaniye ve mutfak gereçleri içeren 2 bin yardım kitinin deprem bölgesine gönderildiği ifade edildi.

Depremin teknik verileri

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin Afganistan'ın Pakistan sınırı yakınındaki Celalabad'ın 27 kilometre kuzeydoğusunda, 8 kilometre derinlikte meydana geldiğini duyurmuştu. Yerel yetkililer, bunun ülkeyi vuran en şiddetli depremlerden biri olduğunu belirtti.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), Afganistan'daki yıkıcı depremden ilk olarak 12 bin kişinin doğrudan etkilendiğini bildirmişti.