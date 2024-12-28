Afganistan, İsrail'in Gazze'deki Kemal Advan Hastanesi'ni Kınadı

Afganistan Hükümeti'nden İki Yüzlü Saldırıya Karşı Sert Tepki

Afganistan yönetimi, İsrail'in Gazze'deki Kemal Advan Hastanesi'ni yakma eylemini kınadı. Afganistan geçici hükümeti Dışişleri Bakanlığı, X sosyal medya platformunda yaptığı açıklamada, hastanenin yakılması ile birlikte hasta ve sağlık personelinin "gaspçı siyonist rejim" tarafından zorla tahliye edilmesini "güçlü bir şekilde kınadıklarını" ifade etti.

Filistin Sağlık Altyapısına Yönelik Sistematik Saldırılar

Açıklamada, İsrail’in sistematik saldırılarının Filistin'deki son altyapı tesislerini yok ettiği ve bu duruma karşı güç sahibi ülkelerin sessizliğinin kaygı verici olduğu vurgulandı. Gazze Şeridi'ndeki hükümet, 27 Aralık tarihinde İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi'ni yakmasının ardından hastanenin artık hizmet veremez hale geldiğini ve sağlık ekiplerinin ile yaralıların bilinmeyen bir yere götürüldüğünü bildirmişti.