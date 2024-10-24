Afrika'daki Şiddetli Yağışlar ve Sel Felaketi

Afrika'da Sel Felaketi: 2 Bin Ölü

Afrika'nın birçok bölgesinde, temmuz ile eylül aylarında yaşanan şiddetli yağışlar nedeniyle 2 binden fazla kişi yaşamını yitirdi. Milyonlarca insan ise bu felaketten dolayı zorunlu göç etmek durumunda kaldı.

En Çok Etkilenen Ülkeler

Sel baskınları en fazla Çad, Kamerun, Nijer, Nijerya ve Sudan ülkelerinde hissedildi. Haziran ayından itibaren bu ülkelerde şiddetli yağışlar devam ediyor.

İklim Krizi ve Araştırmalar

Dünya Hava Durumu Özelliği (WWA) altında faaliyet gösteren bir bilim insanlar grubu, temmuz-eylül dönemindeki kötü iklim koşullarının yol açtığı kayıpların boyutunu vurguladı. Özellikle Nijerya ve Sudan'daki barajlar taşarak ciddi sıkıntılara yol açtı.

Yoğun Yağışların Etkileri

Araştırmaya göre, bu yıl yağışlar Nijer ve Çad Gölü havzasında %5 ila %20 daha yoğun gerçekleşti. Bu durum, yoksulluk, hızlı kentleşme ve su yönetimi sorunları gibi olumsuz etkileri de beraberinde getirdi.

İnsani Kriz Derinleşiyor

Çatışmaların sürdüğü Sudan'ın bu olumsuz hava koşullarından etkilenmesi, ülkedeki insani krizi daha da derinleştirdi. Uzmanlar, acil önlemler alınması gerektiğini vurguladı.

Geleceğe Dair Uyarılar

Uzmanlar, Afrika'daki iklim krizine karşı gereken adımlar atılmazsa 2050 yılına kadar 150 milyon kişinin daha yoksulluk tehdidi altında kalacağını belirtiyor. Bu kapsamda su yönetiminin iyileştirilmesi ve bölgedeki erken uyarı sistemlerinin güçlendirilmesi çağrısında bulunuldu.