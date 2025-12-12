MUSKİ Karabörtlen’de İçme Suyu Hatlarını Kamusal Alana Taşıyor

MUSKİ Karabörtlen Mahallesi'nde Altyapıyı Güçlendiriyor

MUSKİ Genel Müdürlüğü, Ula ilçesi Karabörtlen Mahallesinde içme suyu hatlarının vatandaşların parsellerinden geçmesi nedeniyle müdahale güçlüğü yaşanan sorunu ortadan kaldırmak için kapsamlı bir çalışma başlattı. İmara yeni açılan bölgeler ile mevcut ve yeni oluşan parsellerdeki hatlar düzenlenerek kamusal alana taşınıyor.

Hızlı müdahale ve sürdürülebilir altyapı hedefi

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Arasın talimatları doğrultusunda, Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) ekipleri il genelinde içme suyu sistemlerinin güçlendirilmesi ve sürdürülebilirliğine yönelik yatırımlarını sürdürüyor. Karabörtlen Mahallesi'ndeki çalışma, arızalara anında müdahale imkânı sağlamak ve su kesintilerini en aza indirmek amacıyla planlandı.

Çalışma kapsamı ve uygulama detayları

Proje kapsamında mevcut şebeke hatlarının kadastrasyonu yapılıyor, yeni hat çekimleri gerçekleştiriliyor ve parseller içinde kalan altyapı kamusal alana alınıyor. Çalışmalar, hem imara yeni açılan bölgeleri hem de vatandaş mülkiyetindeki parselleri kapsıyor.

Akyaka İçme Suyu Ekipler Şefi Haluk Türkcan konuya ilişkin şu bilgileri paylaştı: Ulu ilçesi Karabörtlen Mahallesi’nde imara yeni açılan parseller ve vatandaş mülkiyetinde kalan parsellerdeki şebeke hatlarımızın kadastrasını, depresyası ve yeni hat çekim işi yapıyoruz. Bu kapsamda toplam 1000 metrelik PVC 10 atık şebeke hatlı imareti yapmış olup 5 adet eski aboneyi kadastrasını alıyoruz, 3 adet de yeni abone imalatımıza başlıyoruz

Çalışmanın tamamlanmasının ardından bölgedeki bakım ve onarım müdahaleleri daha hızlı gerçekleştirilebilecek, altyapının sürdürülebilirliği ve vatandaş hizmet kalitesi artacak.

