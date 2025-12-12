Patnos İyilik Elçileri Derneği, Sobadan Yanan Aileye Destek Başlattı

Çukurbağ Köyü'ndeki yangında aile mağdur oldu

Ağrı’nın Patnos ilçesine bağlı Çukurbağ Köyünde, sobadan çıkan yangın sonucu evi tamamen kullanılamaz hâle gelen aile için Patnos İyilik Elçileri Derneği harekete geçti.

Gece saatlerinde meydana gelen yangında, ailenin evi küle dönerken, baba ve beş çocuğun ciddi mağduriyet yaşadığı kaydedildi. Ailenin mağduriyetinin artmasında, babanın tedavi sürecinde olması ve bunun getirdiği ekonomik zorluklar etkili oldu.

Durumun öğrenilmesiyle çalışmayı başlatan dernek, bölgeye ekip göndererek ilk yardım malzemeleri ve destek sağladı. Yetkililer, ailenin yanında olunacağını ve ihtiyaçların giderilmesi için kapsamlı bir yardım programı yürütüleceğini belirtti.

Dernek başkanı Nedim Geçit, olay sonrası yapılan çalışmaları koordine ederek mağdur aileye destek verme kararlılıklarını vurguladı. Geçit, toplum dayanışmasının önemine dikkat çekti.

Patnos İyilik Elçileri Derneği'nin başlattığı yardım kampanyasıyla aileye kısa vadeli barınma, gıda ve giysi desteği sağlanması, ayrıca uzun vadeli ihtiyaçların tespiti için çalışmaların sürdüğü ifade edildi.

PATNOS’TA EVİ YANAN AİLEYE DERNEKTEN YARDIM ELİ