Emsa-Vestel-Sparcon Hibrit Jeneratör Lansmanı Eskişehir’de

Emsa, Vestel ve Sparcon Ortaklığıyla Hibrit Jeneratörün Lansmanı Eskişehir’de Yapıldı

Emsa Jeneratör, Vestel ve Sparcon iş birliğiyle geliştirilen hibrit jeneratörun lansmanını Eskişehir’de gerçekleştirdi. Tanıtım, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB)ndeki Emsa Jeneratör Fabrikası’nda yapıldı.

Lansman ve fabrika gezisi

Lansman öncesi Emsa Jeneratör Genel Müdürü Gökhan Güner, AR-GE Müdürü Eminali Saral ve firma yetkilileri, Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Başkanı Celalettin Kesikbaş, Vestel İş Geliştirme Müdürü Alper Çetin, Sparcon Kurucu Ortağı Altuğ Dağ ve sektör temsilcilerine fabrikanın faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Ardından yeni hibrit jeneratör detaylı olarak tanıtıldı.

Geleceğin sürdürülebilir enerji çözümü

Tanıtımda sistemin enerjiyi sadece üretmekle kalmayıp optimize ettiği, depoladığı ve çevreyi koruduğu vurgulandı. Güneş enerjisi ile birleşen lityum bataryaların uzun ömürlü kapasitesi ile dizel operatörlerin sağlamlığı, hibrit invertör tarafından akıllıca yönetilerek akıllı, kesintisiz ve esnek bir enerji çözümü sunulduğu belirtildi. Sistem için yüzde 90’a varan yakıt tasarrufu, sıfıra yakın emisyon ve kesintisiz enerji güvenliği iddiaları öne çıktı.

Yetkililerin değerlendirmeleri

Celalettin Kesikbaş lansmanda Emsa hakkında, "Emsa, odamızın en değerli üyelerinden. Teknoloji üretiyorlar, ihracatları oldukça yoğun. Türkiye’nin önemli jeneratör üreticilerinden. Vestel ile yaptıkları teknolojik uygulamalar güçlerine güç katıyor" dedi ve Emsa Jeneratör ile gurur duyduklarını ifade etti.

Gökhan Güner ise Emsa’nın 102 ülkeye ihracat yaptığını hatırlatarak sürdürülebilirlik çalışmalarına değindi: "Karbon ayak izi hesaplaması, su ayak izi hesaplaması ve sürdürülebilirlik raporlarımızı yayınladık. Elektrik, su ve araç yakıtları tüketimiyle alakalı 2026 yılında yüzde 25 civarında bir tasarrufa gitmeyi planlıyoruz. Yenilenebilir enerjiyle çalışan hibrit sistemler, güneş enerjisi sistemleri ve batarya enerji depolama sistemleri geliştiriyoruz."

Eminali Saral AR-GE perspektifinden projenin önemini vurgulayarak, üç büyük firmanın ortak çalışmasının getirdiği ticari ve teknik avantajlara dikkat çekti ve vizyonlarını jeneratör sistemlerini akü ve güneş panelleriyle entegre ederek daha çevreci, sessiz ve kesintisiz çözümler sunmak olarak özetledi.

Alper Çetin (Vestel) batarya ve jeneratörün birbirini tamamladığını belirterek, "İki sistemi birlikte kullandığımızda kesintisiz ve sürekli bir enerji hizmeti alabiliyoruz. Batarya sistemleriyle mikrogrid uygulamalarda güneş enerjisi ve diğer kaynakların entegrasyonu mümkün hale geliyor" dedi.

Altuğ Dağ (Sparcon) ise ürünün mühendislik ve tasarım tarafında rol aldıklarını anlattı ve hibrit jeneratörün veri merkezleri, hastaneler gibi kesintisiz güç ihtiyacı olan sektörlere çözüm sunmayı hedeflediğini söyledi.

Üç firmanın iş birliğiyle ortaya çıkan bu hibrit jeneratör, özellikle yakıt maliyetlerini düşürme, emisyonları azaltma ve kesintisiz enerji sağlama hedefleriyle dikkat çekiyor.

