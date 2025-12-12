DOLAR
42,69 -0,23%
EURO
50,15 0,03%
ALTIN
5.889,42 -0,64%
BITCOIN
3.939.895,67 -0,81%

Antalya'da Atık Kumaşlar Kadınların Emeğiyle Yılbaşı Maskotlarına Dönüştü

Antalya'da atölyede kadınlar atık kumaşları yılbaşı maskotlarına dönüştürdü; etkinlik sıfır atık yaklaşımıyla çevre bilinci ve el emeğini öne çıkardı.

Yayın Tarihi: 12.12.2025 11:22
Güncelleme Tarihi: 12.12.2025 11:22
Antalya'da Atık Kumaşlar Kadınların Emeğiyle Yılbaşı Maskotlarına Dönüştü

Antalya'da Atık Kumaşlar Kadınların Emeğiyle Yılbaşı Maskotlarına Dönüştü

Antalya Büyükşehir Belediyesi Çevre Eğitim ve İnovasyon Merkezi, yılbaşı öncesinde düzenlediği atölye ile kullanılmayan kumaş parçalarını kadınların el emeğiyle yılbaşı maskotlarına dönüştürdü. Etkinlik, sıfır atık yaklaşımı ile hem eğitici hem de eğlenceli bir deneyim sundu.

Küçük bir kumaş parçasının çöpe gitmek yerine el yapımı bir yeni yıl süsüne dönüşmesi, katılımcılara çevre bilinci ve üretmenin mutluluğunu yaşattı. Atölyede kadınlar, kumaş artıklarını değerlendirme tekniklerinden temel dikiş yöntemlerine kadar pek çok bilgiyi uygulamalı olarak öğrendi.

Eğitmenler, farklı dokulardaki kumaşların nasıl şekillendirilebileceğini ve bir maskotun tasarım sürecinin aşamalarını adım adım anlattı. Katılımcılar kendi yılbaşı maskotlarını tasarlayarak kişisel dokunuşlarını ekledi; kimi kardan adam, kimi minik palyaço, kimi de hayal gücüne dayalı yeni yıl figürleri yaptı. Atölye sıcak ve neşeli bir atmosferde gerçekleşti.

“Atmayalım, dönüştürelim”

Gönüllü eğitmen Meltem Ertekin, etkinliğin mottosunu "Atmayalım, Dönüştürelim. İşe Yarasın" şeklinde açıkladı. Ertekin, "Evimizde kullanılmayan atıl kumaşlardan ve kullanılmayan malzemelerden yılbaşına uygun materyaller üretmek için geldik. Kullanılmayan kumaşları bir araya getirerek, küçük objeler yapıyoruz. Benim bildiğimi herkes bilsin istiyorum. Hanımların ilgisinden de çok mutluyuz" dedi.

Kadınlardan yoğun ilgi

Banu Kapıkıran atölyeye belediyenin sosyal medya hesabından ulaştığını söyleyerek, "Bu belediyenin katıldığım ikinci etkinliği. İyi ki de yapmışlar. İlk önce belediyeye, sonra da kendime buraya geldiğim için teşekkür ediyorum. Atıklardan yeni yıl için süsleme yapacağız" dedi.

Ayşen Gümüş ise etkinliği şu sözlerle değerlendirdi: "Etkinlik çok keyifli geçiyor. Gerçekten çok güzel ve çok eğlenceli. Yeni teknikler öğreniyoruz. Bende yılbaşına özel olarak yoyo bebek yapıyorum. Bittikten sonra kızıma hediye edeceğim. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum".

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE EĞİTİM VE İNOVASYON MERKEZİ, YILBAŞI ÖNCESİNDE RENKLİ BİR...

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE EĞİTİM VE İNOVASYON MERKEZİ, YILBAŞI ÖNCESİNDE RENKLİ BİR BULUŞMAYA EV SAHİPLİĞİ YAPTI.

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE EĞİTİM VE İNOVASYON MERKEZİ, YILBAŞI ÖNCESİNDE RENKLİ BİR...

İLGİLİ HABERLER

Güllü’nün Şüpheli Ölümünde Flaş Gelişme: TÜBİTAK Deşifre Etti, Kızı Tutuklandı

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

H3N2 Alarmı: Türkiye İçin 'An Meselesi' Uyarısı

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Emsa-Vestel-Sparcon Hibrit Jeneratör Lansmanı Eskişehir’de
2
Şanlıurfa'da 2 Tilki Kent Merkezine İndi
3
Arpaçay Kaymakamı Muhammed Burak Akköz Öğrencilerle Öğle Yemeğinde
4
Sivas Koyulhisar'da Kar Yağışı Kartpostallık Görüntüler Oluşturdu
5
Nevşehir'de Halk Günü'ne Yoğun İlgi: Başkan Rasim Arı Vatandaşla Buluştu
6
Batman'da Ev Yangını: 1 Kişi Dumandan Etkilendi
7
Ekrem İmamoğlu 3. Kez Hakim Karşısında: Duruşmada Savunma Sürüyor

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor

2025-ALES/3 Sonuçları: ÖSYM Sonuç Ekranı ve 2026 ALES Takvimi

Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta

H3N2 Alarmı: Türkiye İçin 'An Meselesi' Uyarısı

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama

DSİ 1389 İşçi Alımı Kura Tarihi Belli Oldu

Güllü’nün Şüpheli Ölümünde Flaş Gelişme: TÜBİTAK Deşifre Etti, Kızı Tutuklandı

Enver Aysever Gözaltına Alındı: Neden, Kimdir, Kaç Yaşında?

İstanbul'da Deprem Mi Oldu? - 11 Aralık 2025 AFAD ve Kandilli Son Durum

Ebru Gülan Gözaltına Alındı: Habertürk TV Çalışanı Uyuşturucu Operasyonunda