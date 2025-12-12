Antalya'da Atık Kumaşlar Kadınların Emeğiyle Yılbaşı Maskotlarına Dönüştü

Antalya Büyükşehir Belediyesi Çevre Eğitim ve İnovasyon Merkezi, yılbaşı öncesinde düzenlediği atölye ile kullanılmayan kumaş parçalarını kadınların el emeğiyle yılbaşı maskotlarına dönüştürdü. Etkinlik, sıfır atık yaklaşımı ile hem eğitici hem de eğlenceli bir deneyim sundu.

Küçük bir kumaş parçasının çöpe gitmek yerine el yapımı bir yeni yıl süsüne dönüşmesi, katılımcılara çevre bilinci ve üretmenin mutluluğunu yaşattı. Atölyede kadınlar, kumaş artıklarını değerlendirme tekniklerinden temel dikiş yöntemlerine kadar pek çok bilgiyi uygulamalı olarak öğrendi.

Eğitmenler, farklı dokulardaki kumaşların nasıl şekillendirilebileceğini ve bir maskotun tasarım sürecinin aşamalarını adım adım anlattı. Katılımcılar kendi yılbaşı maskotlarını tasarlayarak kişisel dokunuşlarını ekledi; kimi kardan adam, kimi minik palyaço, kimi de hayal gücüne dayalı yeni yıl figürleri yaptı. Atölye sıcak ve neşeli bir atmosferde gerçekleşti.

“Atmayalım, dönüştürelim”

Gönüllü eğitmen Meltem Ertekin, etkinliğin mottosunu "Atmayalım, Dönüştürelim. İşe Yarasın" şeklinde açıkladı. Ertekin, "Evimizde kullanılmayan atıl kumaşlardan ve kullanılmayan malzemelerden yılbaşına uygun materyaller üretmek için geldik. Kullanılmayan kumaşları bir araya getirerek, küçük objeler yapıyoruz. Benim bildiğimi herkes bilsin istiyorum. Hanımların ilgisinden de çok mutluyuz" dedi.

Kadınlardan yoğun ilgi

Banu Kapıkıran atölyeye belediyenin sosyal medya hesabından ulaştığını söyleyerek, "Bu belediyenin katıldığım ikinci etkinliği. İyi ki de yapmışlar. İlk önce belediyeye, sonra da kendime buraya geldiğim için teşekkür ediyorum. Atıklardan yeni yıl için süsleme yapacağız" dedi.

Ayşen Gümüş ise etkinliği şu sözlerle değerlendirdi: "Etkinlik çok keyifli geçiyor. Gerçekten çok güzel ve çok eğlenceli. Yeni teknikler öğreniyoruz. Bende yılbaşına özel olarak yoyo bebek yapıyorum. Bittikten sonra kızıma hediye edeceğim. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum".

