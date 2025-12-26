DOLAR
Afyon Kocatepe'nin Uluslararası Öğrencileri Şuhut'ta Tarih ve Kültürle Buluştu

Afyon Kocatepe Üniversitesi'nin uluslararası öğrencileri, Şuhut Gençlik Merkezi organizasyonuyla ilçenin tarihî ve kültürel mekânlarını gezdi.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 11:08
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 11:08
Afyonkarahisar Şuhut Gençlik Merkezi tarafından düzenlenen program kapsamında Afyon Kocatepe Üniversitesinde öğrenim gören uluslararası öğrenciler, Şuhut ilçesinde ağırlandı. Etkinlik, öğrencilerin bölgenin tarihî ve kültürel değerlerini yerinde tanıması amacıyla gerçekleştirildi.

Ziyaret Edilen Mekânlar

Gezi programı çerçevesinde katılımcılar; Şuhut Atatürk Evi, Şuhut Şehitler ve Gaziler Hatıra Merkezi, Ulu Camii, Şuhut Gençlik Merkezi, Şuhut Meslek Yüksekokulu ve Şuhut Belediyesini ziyaret etti. Öğrenciler bu mekânlarda ilçenin kültürel dokusunu ve tarihî mirasını gözlemleme fırsatı buldu.

Tarihî Bilgilendirme ve Kültürel Etkileşim

Ziyaretler sırasında öğrencilere Şuhut'un Kurtuluş Savaşı'ndaki tarihi rolü, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Şuhut'taki çalışmaları ve ilçenin kültürel mirası hakkında ayrıntılı bilgi verildi. Katılımcılar, Şuhut'un destansı geçmişini sahada görerek ve yerel yetkililerden dinleyerek tanıdı.

Şuhut Gençlik Merkezi yetkilileri, bu tür programlarla hem kültürel etkileşimi güçlendirmeyi hem de Şuhut'un tarihî ve yöresel değerlerini uluslararası platformlarda tanıtmayı hedeflediklerini ifade etti.

