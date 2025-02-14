Afyonkarahisar'da 10 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Afyonkarahisar'da Düzensiz Göçmen Operasyonu

Afyonkarahisar'da, yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yapan 10 düzensiz göçmen yasa dışı göçle mücadele kapsamında yakalandı.

Kontroller Devam Ediyor

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürmekte. Kent genelinde yapılan denetimlerde, 3 ayrı adreste gerçekleştirilen kontroller sonucu 10 göçmen tespit edildi.

Şüphelilere Adli İşlem Başlatıldı

Göçmenlerin barınmasına yardımcı olduğu tespit edilen 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Yakalanan düzensiz göçmenler ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.