DOLAR
36,21 -0,34%
EURO
37,91 -0,06%
ALTIN
3.413,04 -0,44%
BITCOIN
3.501.744,01 -0,61%

Afyonkarahisar'da 10 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Afyonkarahisar'da yasa dışı yollarla yurda giren 10 düzensiz göçmen, yapılan operasyonla yakalandı.

Yayın Tarihi: 14.02.2025 20:14
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 20:14
Afyonkarahisar'da 10 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Afyonkarahisar'da Düzensiz Göçmen Operasyonu

Afyonkarahisar'da, yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yapan 10 düzensiz göçmen yasa dışı göçle mücadele kapsamında yakalandı.

Kontroller Devam Ediyor

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürmekte. Kent genelinde yapılan denetimlerde, 3 ayrı adreste gerçekleştirilen kontroller sonucu 10 göçmen tespit edildi.

Şüphelilere Adli İşlem Başlatıldı

Göçmenlerin barınmasına yardımcı olduğu tespit edilen 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Yakalanan düzensiz göçmenler ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

İLGİLİ HABERLER

Ramazan Öncesi Kırmızı Et Fiyatlarına Zam!

4A-4B-4C'liler Dikkat: SGK'nın size ödemesi olabilir

Ramazan Hazırlıkları: Sofraları Etkileyecek Zamlar Başladı

Ramazan Öncesi Kızılay'dan İhtiyaç Sahiplerine Büyük Destek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İYİ Parti Grup Başkanvekili Çömez’den Diş Hekimlerine Destek: 'Haklarının Kesildiği Bir Dönemi Yaşıyoruz'
2
Türk Kızılay, Hatay'daki Öksüz ve Yetim Çocuklara Oyuncak Dağıttı
3
Sinop'ta 20 Litre Etil Alkol Ele Geçirildi
4
Aydın'da Ev Yangınında 86 Yaşındaki Kadın Dumandan Etkilendi
5
Gümüşhane'de Tır Devrildi: 2 Yaralı
6
Hakkari'de Jandarma Ekiplerinden Önemli Başarı: 1830 Şüpheli Yakalandı
7
Aliyev'den Şara'ya Tebrik Mesajı: 'Azerbaycan Her Zaman Desteklemeye Hazır'

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Asgari Ücretlilere Ulaşım Desteği

İstanbul İçin Kar Alarmı: 20 İlde Sarı Kodlu Uyarı Yayınlandı

Tunceli, İstanbul ve Adıyaman'da Öğrenci Destek Programları Başladı

Bakan Işıkhan'dan Engelli ve Eski Hükümlü Desteklerine Yüzde 44-45 Zam Müjdesi

Kozan'da Çiftçilere Yüzde 75 Hibeli Ayçiçeği Desteği

Santorini'nin Volkanik Aktivitesi Korkutuyor: Uyarılar Artıyor

4A-4B-4C'liler Dikkat: SGK'nın size ödemesi olabilir

Emekliler İçin Bayram İkramiyesi Müjdesi: 27.630 TL Olması Bekleniyor

Ramazan Öncesi Kırmızı Et Fiyatlarına Zam!

Ramazan Hazırlıkları: Sofraları Etkileyecek Zamlar Başladı

Halkbank'tan Tavas Belediyesi'ne 59.000 TL Promosyon Desteği

Ramazan Öncesi Kızılay'dan İhtiyaç Sahiplerine Büyük Destek