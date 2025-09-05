DOLAR
Afyonkarahisar'da 2012 Mühimmat Deposu Patlamasında 25 Asker Anıldı

Afyonkarahisar'da 2012'de Şehit Uzman Çavuş Mete Saraç Kışlası'ndaki patlamada şehit olan 25 asker için kışlada düzenlenen törende anma yapıldı.

Yayın Tarihi: 05.09.2025 14:50
Güncelleme Tarihi: 05.09.2025 15:07
Afyonkarahisar'da Şehit Uzman Çavuş Mete Saraç Kışlası'ndaki mühimmat deposunda 2012'de meydana gelen patlamada şehit olan 25 asker için anma töreni düzenlendi.

Tören Ayrıntıları

Tören, kışlada basına kapalı olarak gerçekleştirildi. Program kapsamında önce saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi. Şehit yakınları, şehitlikteki mezarlara karanfil bıraktı.

Katılımcılar

Programa şehit aileleri ve gazilerin yanı sıra, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, İYİ Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hakan Şeref Olgun, siyasi parti temsilcileri ile askeri yetkililer katıldı.

