Afyonkarahisar'da 2012 Mühimmat Deposu Patlamasında 25 Asker Anıldı
Afyonkarahisar'da Şehit Uzman Çavuş Mete Saraç Kışlası'ndaki mühimmat deposunda 2012'de meydana gelen patlamada şehit olan 25 asker için anma töreni düzenlendi.
Tören Ayrıntıları
Tören, kışlada basına kapalı olarak gerçekleştirildi. Program kapsamında önce saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi. Şehit yakınları, şehitlikteki mezarlara karanfil bıraktı.
Katılımcılar
Programa şehit aileleri ve gazilerin yanı sıra, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, İYİ Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hakan Şeref Olgun, siyasi parti temsilcileri ile askeri yetkililer katıldı.
Afyonkarahisar'da Şehit Uzman Çavuş Mete Saraç Kışlası'ndaki mühimmat deposunda 2012'de meydana gelen patlamada şehit olan 25 asker için anma töreni düzenlendi.