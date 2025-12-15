Aydın Nazilli'de Ağaca Çarpan Sürücü İtfaiye Ekiplerince Kurtarıldı

Aydın Nazilli'de Ağaca Çarpan Sürücü Kurtarıldı
Aydın'ın Nazilli ilçesinde meydana gelen kazada, yol kenarındaki ağaca çarpan otomobilde sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.
Kaza ve Müdahale
Kaza, gece saatlerinde Aydın-Denizli karayolu İsabeyli Mahallesi mevkiinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, A.P. yönetimindeki 07 ADT 26 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağaç devrildi ve sürücü araç içinde sıkıştı.
Kaza ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Sürücü, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Sürücünün Durumu ve Soruşturma
Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
