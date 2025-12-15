DOLAR
42,69 -0,03%
EURO
50,12 0,03%
ALTIN
5.963,33 -1,11%
BITCOIN
3.824.571,11 -1,04%

Aydın Nazilli'de Ağaca Çarpan Sürücü İtfaiye Ekiplerince Kurtarıldı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde A.P. idaresindeki 07 ADT 26 plakalı otomobilin ağaca çarpması sonucu sıkışan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 15.12.2025 09:06
Güncelleme Tarihi: 15.12.2025 09:06
Aydın Nazilli'de Ağaca Çarpan Sürücü İtfaiye Ekiplerince Kurtarıldı

Aydın Nazilli'de Ağaca Çarpan Sürücü Kurtarıldı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde meydana gelen kazada, yol kenarındaki ağaca çarpan otomobilde sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

Kaza ve Müdahale

Kaza, gece saatlerinde Aydın-Denizli karayolu İsabeyli Mahallesi mevkiinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, A.P. yönetimindeki 07 ADT 26 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağaç devrildi ve sürücü araç içinde sıkıştı.

Kaza ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Sürücü, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Sürücünün Durumu ve Soruşturma

Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

ARAÇTA SIKIŞAN SÜRÜCÜYÜ İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI

ARAÇTA SIKIŞAN SÜRÜCÜYÜ İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI

ARAÇTA SIKIŞAN SÜRÜCÜYÜ İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI

İLGİLİ HABERLER

Mevduat Faizinde Rüzgar Tersine Döndü: 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Net Getirisi

Ankara Toplu Taşıma Fiyatları 2025: Tam ve Öğrenci Bilete %35 Zam

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Hatay'da Balkondan Düşen Yaşlı Adam İtfaiye Operasyonuyla Kurtarıldı
2
Erzurum Karayazı'da Kurt Alarmı: Sürüler Merkez Mahallelere İndi
3
Sarıkamış'ta Kayak Sezonu 17 Aralık 2025'te Açılıyor
4
Aydın Nazilli'de Ağaca Çarpan Sürücü İtfaiye Ekiplerince Kurtarıldı
5
Çanakkaleli Balıkçılar Sezondan Memnun: İstavrit Akını Ocak Ortası Bekleniyor
6
Esenyurt'ta 21 Yaşındaki Muhammed Yıldız Öldü: Aile 'Sahte Alkol' İddiası
7
Buldan'da Yaralı Şahin Tedavi Altına Alındı

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alımı Başvuruları Başladı — e-Devlet Üzerinden 15-26 Aralık

Gülşah Durbay Neden Öldü? Hastalığı ve Tıbbi Rapor

CarrefourSA A101 mi Olacak? Satış İddiaları ve Borsa Tepkisi

Gülşah Durbay Evli mi? Eşi ve Çocuğu Hakkında Gerçek

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

Mevduat Faizinde Rüzgar Tersine Döndü: 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Net Getirisi

Ankara Toplu Taşıma Fiyatları 2025: Tam ve Öğrenci Bilete %35 Zam

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor