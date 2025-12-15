DOLAR
Diyarbakır'da Sis Görüş Mesafesini Düşürdü — Sürücülere Uyarı

Diyarbakır’da sabah saatlerinde etkili olan sis görüş mesafesini düşürdü; sürücüler farlarını yakarken kara yolları ekipleri takip mesafesini koruma uyarısı yaptı.

Yayın Tarihi: 15.12.2025 08:50
Güncelleme Tarihi: 15.12.2025 08:50
Diyarbakır’da sabah saatlerinde başlayan sis, görüş mesafesini düşürdü. Kentte etkisini gösteren sis, dakikalar içinde yer yer etkisini artırdı.

Görüşün azalması nedeniyle sürücüler, araçlarının farlarını yakarak trafikte daha dikkatli ilerledi. Uygun hız ve takip mesafesi uygulayan sürücüler önlem almaya çalıştı.

Kara yollarında önlem alan ekipler, sürücüleri takip mesafesini korumaları ve dikkatli araç kullanmaları konusunda uyardı.

