Diyarbakır'da Sis Görüş Mesafesini Düşürdü — Sürücülere Uyarı

Diyarbakır'da Sis Görüş Mesafesini Düşürdü
Sabah saatlerinde etkili olan sis trafikte dikkat gerektirdi
Diyarbakır’da sabah saatlerinde başlayan sis, görüş mesafesini düşürdü. Kentte etkisini gösteren sis, dakikalar içinde yer yer etkisini artırdı.
Görüşün azalması nedeniyle sürücüler, araçlarının farlarını yakarak trafikte daha dikkatli ilerledi. Uygun hız ve takip mesafesi uygulayan sürücüler önlem almaya çalıştı.
Kara yollarında önlem alan ekipler, sürücüleri takip mesafesini korumaları ve dikkatli araç kullanmaları konusunda uyardı.
