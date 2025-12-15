İstanbul'da Trafik Yoğunluğu Yüzde 76'ya Ulaştı
Haftanın ilk iş gününde sabah saatlerinde ana arterlerde yoğunluk arttı
Megakent İstanbul'da haftanın ilk iş gününde sabahın ilk saatlerinde trafik yoğunluğu sabit seviyenin üzerine çıktı. Kent genelinde özellikle ana arterlerde araç hareketliliği arttı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) verilerine göre, saat 08.45 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 76 olarak ölçüldü.
E-5 Mecidiyeköy istikametinde yaşanan trafik sıkışıklığı bazı noktalarda akışı yavaşlattı ve bu yoğun anlar kameralara yansıdı.
