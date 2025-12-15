DOLAR
İstanbul'da Trafik Yoğunluğu Yüzde 76'ya Ulaştı

İBB verilerine göre İstanbul'da sabah 08.45'te trafik yoğunluğu yüzde 76 oldu; E-5 Mecidiyeköy yönünde yoğunluk kameralara yansıdı.

Yayın Tarihi: 15.12.2025 09:00
Güncelleme Tarihi: 15.12.2025 09:00
Haftanın ilk iş gününde sabah saatlerinde ana arterlerde yoğunluk arttı

Megakent İstanbul'da haftanın ilk iş gününde sabahın ilk saatlerinde trafik yoğunluğu sabit seviyenin üzerine çıktı. Kent genelinde özellikle ana arterlerde araç hareketliliği arttı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) verilerine göre, saat 08.45 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 76 olarak ölçüldü.

E-5 Mecidiyeköy istikametinde yaşanan trafik sıkışıklığı bazı noktalarda akışı yavaşlattı ve bu yoğun anlar kameralara yansıdı.

Megakent İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu yaşandı. İBB verilerine göre İstanbul'da trafik yoğunluğu saat 08.45 itibarıyla yüzde 76 oldu.

