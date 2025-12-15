Ercişli Usta Sami Demir, Doğadan Topladıklarını Sanata Dönüştürüyor

Atölyesinde 50 yılı aşkın tecrübe ile özgün tablolar

Van’ın Erciş ilçesinde yaşayan oto yedek parça ustası Sami Demir, doğadan topladığı ağaç ve taş gibi nesneleri sanat eserine dönüştürüyor.

Erciş Sanayi Sitesinde 50 yılı aşkın süredir yedek parçacılık yapan Demir, iş yerinde kurduğu atölyesinde işten arta kalan zamanlarda sanatla ilgileniyor. Doğasever usta, dal, ağaç ve ilginç taş parçalarını bir araya getirerek özgün tablolar ortaya koyuyor. Eserlerini iş yerinde sergileyen Demir, bazı tablolarını dostlarına da hediye ediyor.

Sami Demir, 1972 yılından beri oto yedek parça işiyle uğraştığını belirterek, "Daha önce çırak olarak çalışıyordum. 1982 yılında kendi iş yerimi açtım. Hayatımda doğayı sevmek var. Hayvanları sevmek var. Bu sevgi, bu tutku beni ister istemez doğayla bütünleştirdi. Doğada gezmek, Van Gölü kenarında, nehirlerde gezmek, dere yatağında, dağlarda gezmek gibi bir tutkum oldu. Buralarda gezerken insanların ağaç ve taş gibi gördüğü nesneleri ben o şekilde algılamadım. Bir insan, bir hayvan figürü ya da bir böcek figürü gibi algıladım. Gezdiğim her noktada bu dal, ağaç, taş parçalarını biriktirdim. Yaklaşık 35-40 yıldır bu nesnelerle özgün tablo dediğimiz eserler oluşturdum. Şu anda görmüş olduğumuz bu eserler onun bir örneğidir. Bunu yaparken tamamıyla hayatın stresinden kurtuluyorsunuz. Müthiş bir rahatlık hissediyorsunuz. Bu rahatlıkta beni daha bir özveriyle işime, aileme, hayata bağlıyor. Bu gördüğünüz sanat eserleri de doğada gezmemin, dağlarda gezmemin bir ürünüdür" dedi.

