Afyonkarahisar'da 320 Roma Dönemi Sikkesi Ele Geçirildi

Afyonkarahisar'da Tarihi Eser Operasyonu

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde gerçekleştirilen başarılı bir operasyonda, 320 adet Roma dönemine ait sikke ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, C.M. ve O.M. isimli iki şüphelinin elinde bulundurdukları tarihi eser niteliğindeki sikkeleri satmayı planladıkları bilgisine ulaştı.

Operasyonun Detayları

Jandarma ekipleri, şüphelilerin belirlenen yerlerdeki araçlarını durdurarak arama gerçekleştirdi. Yapılan aramada, 320 Roma sikke bulundu. Ele geçirilen bu eserlerin tarihi değeri hakkında detaylı inceleme yapılacak.

C.M. ve O.M., olayın ardından gözaltına alınarak adli işlem başlatıldı. Tarihi eser kaçakçılığına karşı yürütülen bu tür operasyonların önemi her geçen gün daha da artmakta.

Bu olay, tarihi eser koruma mücadelesinin ciddiyetini bir kez daha gözler önüne serdi. Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen bu operasyonla, geçmişe ait önemli bir mirasın daha korunmuş olması, kültürel mirasın gelecek nesillere aktarılması açısından büyük bir kazanım.