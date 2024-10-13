Afyonkarahisar'da 4.4 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Afyonkarahisar'da Deprem Panik Yarattı

Bugün, Afyonkarahisar'ın merkezinde saat 03:14'te 4,4 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Depremin derinliği ise 10,26 kilometre olarak belirlendi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan verilere göre, bu sarsıntı yerel halkta bir miktar endişeye neden oldu. Yetkililer, sarsıntının ardından herhangi bir hasar veya can kaybıyla ilgili henüz bir bildirim bulunmadığını duyurdu.

Afyonkarahisar'da meydana gelen bu deprem, bölgedeki sismik aktivitenin izlenmesi açısından önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.