DOLAR
42,71 -0,05%
EURO
50,26 -0,11%
ALTIN
5.877,72 0,5%
BITCOIN
3.687.939,21 -0,58%

Afyonkarahisar'da 'Bibliyoterapi' ile Okuma Kültürüne Destek

Afyonkarahisar Dumlupınar BİLSEM öğrencileri, TÜBİTAK 2204-B kapsamında 7 ay süren 'Bibliyoterapi' projesiyle okullarda farkındalık oluşturdu ve onkoloji hastası çocuklara umut oldu.

Yayın Tarihi: 16.12.2025 11:40
Güncelleme Tarihi: 16.12.2025 11:40
Afyonkarahisar'da 'Bibliyoterapi' ile Okuma Kültürüne Destek

Afyonkarahisar'da 'Bibliyoterapi' ile Okuma Kültürüne Destek

Afyonkarahisar Dumlupınar Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM), eğitimde yenilikçi yaklaşımları sosyal sorumlulukla buluşturan bir çalışmaya imza attı. TÜBİTAK 2204-B çerçevesinde geliştirilen 'Bibliyoterapi' projesi, 7 ay süren uygulamalarla okuma kültürüne yeni bir soluk getirdi ve onkoloji hastası çocuklara umut oldu.

Projenin İçeriği

Proje, TÜBİTAK 2204-B Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri kapsamında kitap okuma alışkanlığını Bibliyoterapi (Kitapla İyileşme) yöntemiyle harmanlayarak sahaya taşıdı. Çalışma, hem okullarda farkındalık oluşturmayı hem de duygusal destek sağlamayı hedefledi.

Ekip ve Danışman

Proje danışmanı Necla Tabak rehberliğinde yürütülen çalışmayı öğrenciler Ela Kazan, Ece Köken ve Ekin Katrancıoğlu gerçekleştirdi. Araştırma, yalnızca akademik bir çalışma olmaktan çıkarak öğrencilerin duygusal zekâsını ve kendini ifade etme becerilerini geliştiren bir sosyal harekete dönüştü.

Sürdürülebilirlik ve Dijitalleşme

Proje ekibi, çalışmanın etkisinin 7 ayla sınırlı kalmaması için üretilen tüm içerikleri dijital ortama aktardı. Bibliyoterapi defterleri, panolar, sunumlar gibi materyaller dijitalleşerek farklı okullardaki öğretmenlerin kullanımına sunuldu ve projenin sürdürülebilirliği sağlandı.

AFYONKARAHİSAR DUMLUPINAR BİLİM VE SANAT MERKEZİ (BİLSEM), EĞİTİMDE YENİLİKÇİ YAKLAŞIMLARI VE...

AFYONKARAHİSAR DUMLUPINAR BİLİM VE SANAT MERKEZİ (BİLSEM), EĞİTİMDE YENİLİKÇİ YAKLAŞIMLARI VE SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİNİ BİRLEŞTİREN DİKKAT ÇEKİCİ BİR ÇALIŞMAYA İMZA ATTI.

İLGİLİ HABERLER

Gülşah Durbay Neden Öldü? Hastalığı ve Tıbbi Rapor

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 Personel Alımı 2026: Başvuru Tarihleri ve Kadrolar

CarrefourSA A101 mi Olacak? Satış İddiaları ve Borsa Tepkisi

100 Bin İşçiye Kadro Müjdesi Geliyor mu? Bakan Işıkhan’dan Açıklama ve Tediye Tarihi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Amasya'da Tırdan 42 Afgan Kaçak Göçmen Çıktı
2
Yozgat Akdağmadeni'de Tarihi Objeler Ele Geçirildi
3
Sincan Belediyesi Kreşlerinde 'Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası' Coşkusu
4
Eskişehir'de bisiklet yüklü kamyonda yangın: İtfaiye söndürdü, polis soruşturuyor
5
Amasya'da Tırdan 42 Afganistan Uyruklu Kaçak Göçmen Çıktı, 2 Sürücü Gözaltında
6
Türk Telekom CDP’de 'A' Skoru ile Küresel Çevre Liderleri Arasında — Su Programı'nda 'A-'
7
Ebru Gülan Gözaltına Alındı: Habertürk TV Çalışanı Uyuşturucu Operasyonunda

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 Personel Alımı 2026: Başvuru Tarihleri ve Kadrolar

Beyaz Show Kanal D'ye Dönüyor — Ne Zaman Başlıyor?

Bedelli Askerlik Ücreti ve Başvuru Takvimi: 2026 Zammından Önce Son Çıkış

Selahattin Aydın Gözaltına Alındı: GAİN Medya Sahibine Yönelik İddialar

Anahat Holding kimin? Gain Medya'ya operasyon, TMSF kayyum atadı

Müge Anlı'da Şok İddia: Emine Yıldırımcan ve 'Tespih Makinesi' Vahşeti

Şevkiye Dilara Yıldız Kimdir? Adli Tıp Testi Pozitif Çıktı

2026 Yılbaşı Tatili Kaç Gün Olacak? Tatil 4 Güne Çıkıyor

100 Bin İşçiye Kadro Müjdesi Geliyor mu? Bakan Işıkhan’dan Açıklama ve Tediye Tarihi

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alımı Başvuruları Başladı — e-Devlet Üzerinden 15-26 Aralık

Gülşah Durbay Neden Öldü? Hastalığı ve Tıbbi Rapor

CarrefourSA A101 mi Olacak? Satış İddiaları ve Borsa Tepkisi