Afyonkarahisar'da 'Bibliyoterapi' ile Okuma Kültürüne Destek

Afyonkarahisar Dumlupınar Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM), eğitimde yenilikçi yaklaşımları sosyal sorumlulukla buluşturan bir çalışmaya imza attı. TÜBİTAK 2204-B çerçevesinde geliştirilen 'Bibliyoterapi' projesi, 7 ay süren uygulamalarla okuma kültürüne yeni bir soluk getirdi ve onkoloji hastası çocuklara umut oldu.

Projenin İçeriği

Proje, TÜBİTAK 2204-B Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri kapsamında kitap okuma alışkanlığını Bibliyoterapi (Kitapla İyileşme) yöntemiyle harmanlayarak sahaya taşıdı. Çalışma, hem okullarda farkındalık oluşturmayı hem de duygusal destek sağlamayı hedefledi.

Ekip ve Danışman

Proje danışmanı Necla Tabak rehberliğinde yürütülen çalışmayı öğrenciler Ela Kazan, Ece Köken ve Ekin Katrancıoğlu gerçekleştirdi. Araştırma, yalnızca akademik bir çalışma olmaktan çıkarak öğrencilerin duygusal zekâsını ve kendini ifade etme becerilerini geliştiren bir sosyal harekete dönüştü.

Sürdürülebilirlik ve Dijitalleşme

Proje ekibi, çalışmanın etkisinin 7 ayla sınırlı kalmaması için üretilen tüm içerikleri dijital ortama aktardı. Bibliyoterapi defterleri, panolar, sunumlar gibi materyaller dijitalleşerek farklı okullardaki öğretmenlerin kullanımına sunuldu ve projenin sürdürülebilirliği sağlandı.

