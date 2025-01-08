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Afyonkarahisar'da Kadın Cinayetinin Ardından Şüpheli Hastanede Hayatını Kaybetti

Afyonkarahisar'da bir kadını öldüren şüpheli, hastanede tedavi altında hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 08.01.2025 09:53
Güncelleme Tarihi: 08.01.2025 09:53
Afyonkarahisar'da Kadın Cinayetinin Ardından Şüpheli Hastanede Hayatını Kaybetti

Afyonkarahisar'da Trajik Olay

Afyonkarahisar'da bir kadını silahla öldürdükten sonra kendisini yaralayan M.A., tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde gerçekleşen olay, 9 Ekim 2023 tarihinde yaşandı.

Olayın Detayları

Edinilen bilgilere göre, M.A. hastane içerisinde tartıştığı kantin çalışanı D.K.'yi silahla vurdu. Daha sonra aynı silahı kullanarak kendisine de zarar verdi. Olay hemen sonrasında hastaneye kaldırılan M.A., yoğun bakım hizmeti almasına rağmen kurtarılamadı.

D.K.'nin Cenazesi Aileye Teslim Edildi

D.K.'nin cenazesi, hastanedeki işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. D.K.'nin Antalya'da toprağa verileceği ve nişanlı olduğu, 2024 yılı Şubat ayında evlenmeyi planladığı öğrenildi.

Bu trajik olay, toplumda kadına yönelik şiddetin ciddiyetini bir kez daha gözler önüne serdi.

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