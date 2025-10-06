Afyonkarahisar'da motosiklet-otomobil çarpışması: 1 ölü, 3 yaralı

Afyonkarahisar'da motosiklet ile otomobil çarpıştı
Kaza detayları
Afyonkarahisar'da meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
H.S. (20) idaresindeki 03 AEV 272 plakalı motosiklet, merkez Susuz beldesinde İ.B. (25) yönetimindeki 03 DR 582 plakalı otomobille çarpıştı.
Olayın bildirilmesi üzerine sağlık ve jandarma ekipleri kaza yerine sevk edildi.
Kazada motosiklet sürücüsü H.S. hayatını kaybetti; İ.B., R.B. (19) ve S.B. (16) yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.