Afyonkarahisar'da motosiklet-otomobil çarpışması: 1 ölü, 3 yaralı

Afyonkarahisar'ın Susuz beldesinde motosiklet ile otomobil çarpıştı; motosiklet sürücüsü H.S. yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 06.10.2025 11:42
Güncelleme Tarihi: 06.10.2025 11:42
Afyonkarahisar'da motosiklet ile otomobil çarpıştı

Kaza detayları

Afyonkarahisar'da meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

H.S. (20) idaresindeki 03 AEV 272 plakalı motosiklet, merkez Susuz beldesinde İ.B. (25) yönetimindeki 03 DR 582 plakalı otomobille çarpıştı.

Olayın bildirilmesi üzerine sağlık ve jandarma ekipleri kaza yerine sevk edildi.

Kazada motosiklet sürücüsü H.S. hayatını kaybetti; İ.B., R.B. (19) ve S.B. (16) yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

