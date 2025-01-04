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Afyonkarahisar'da Silahlı Kavga: 4 Zanlı Tutuklandı

Sandıklı'da 2 kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgada 4 zanlı tutuklandı, 1 kişi serbest bırakıldı.

Yayın Tarihi: 04.01.2025 20:42
Güncelleme Tarihi: 04.01.2025 20:42
Afyonkarahisar'da Silahlı Kavga: 4 Zanlı Tutuklandı

Afyonkarahisar'da Silahlı Kavga: 4 Zanlı Tutuklandı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde, 2 kişinin öldüğü silahlı kavga ile ilgili yürütülen soruşturmada, gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Olay, Çiğiltepe köyünde meydana geldi. 2 Ocak'ta husumetli iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada Nurgül K. ve Hatice G. hayatını kaybetti. Jandarma, olayın ardından 7 şüpheliyi gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan Ö.G, T.G, H.K, E.K, H.G, S.G, Y.D ve A.Ç. adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden A.Ç, savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Ö.G, T.G, H.K ve E.K tutuklanırken, diğer 4 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hayatını kaybeden Nurgül K. ile Hatice G., birer gün arayla köy mezarlığında toprağa verildi. Şüphelilerin aralarında akrabalık ve komşuluk ilişkisi olduğu, kavgada ise kadınlar arasındaki anlaşmazlıkların etkili olduğu öğrenildi.

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