Afyonkarahisar'da Tır-Otomobil Çarpıştı: 2 Ölü, 2 Yaralı

Afyonkarahisar - Kütahya yolu İhsaniye yakınlarında tır ile otomobil çarpıştı; 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Soruşturma sürüyor.

Yayın Tarihi: 16.11.2025 23:57
Güncelleme Tarihi: 16.11.2025 23:57
Kaza ve müdahale

Kaza, Afyonkarahisar - Kütahya kara yolu İhsaniye ilçesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, N.Ö. (25) idaresindeki 51 KB 833 plakalı tır, B.A. (26) yönetimindeki 48 ATV 409 plakalı otomobille çarpıştı.

Olay yerindeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin ilk incelemesinde otomobil sürücüsü B.A.'nın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

Yaralılar ve soruşturma

Kazada yaralanan B.A. (12), Y.A. (8) ve tır sürücüsü N.Ö. ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yapılan müdahalelere rağmen 12 yaşındaki B.A. kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Diğer yaralıların hastanedeki tedavileri sürerken, tır sürücüsü N.Ö. hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı. Kazayla ilgili olarak savcılık tarafından başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

