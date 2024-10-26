Afyonkarahisar'da Trafik Kazası: 5 Yaralı

Afyonkarahisar'da İki Otomobil Çarpıştı

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si çocuk olmak üzere toplamda 5 kişi yaralandı. Olay, Okçular köyü yakınlarında gerçekleşti.

Kaza Detayları

H.H.K. (46) yönetimindeki 34 BND 453 plakalı otomobil, S.T. (57) tarafından kullanılan 03 AEB 538 plakalı araçla çarpıştı. Çarpışma sonrasında her iki aracın sürücüleri ve araç içindeki İ.K. (69), R.S. (15) ve E.S. (14) yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların Durumu

Kazanın ardından olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri gönderildi. Yaralılar, ambulanslarla Afyonkarahisar’daki hastanelere sevk edildi. Alınan bilgilere göre, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.