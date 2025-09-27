Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı

İl Jandarma Komutanlığı'nın çalışması sonucunda Çavdarlı köyündeki adreste çok sayıda sentetik hap bulundu.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte uyuşturucu madde satışı yapıldığı yönündeki ihbarı değerlendirerek çalışma başlattı.

Yürütülen soruşturma kapsamında, Çavdarlı köyündeki belirlenen adreste yapılan aramada 8 bin 81 sentetik hap ile 2 cep telefonu ele geçirildi.

Adreste gözaltına alınan 2 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.