Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı

Afyonkarahisar'da jandarma operasyonunda Çavdarlı köyünde 8 bin 81 sentetik hap ve 2 cep telefonu ele geçirildi; 2 şüpheli tutuklandı.

Yayın Tarihi: 27.09.2025 19:16
Güncelleme Tarihi: 27.09.2025 19:16
Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı

Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı

İl Jandarma Komutanlığı'nın çalışması sonucunda Çavdarlı köyündeki adreste çok sayıda sentetik hap bulundu.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte uyuşturucu madde satışı yapıldığı yönündeki ihbarı değerlendirerek çalışma başlattı.

Yürütülen soruşturma kapsamında, Çavdarlı köyündeki belirlenen adreste yapılan aramada 8 bin 81 sentetik hap ile 2 cep telefonu ele geçirildi.

Adreste gözaltına alınan 2 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

İLGİLİ HABERLER

2025'te Ev Hanımlarına Müjde: Emeklilik ve Nakit Destek Paketi

Canik'te şartsız burs: Üniversiteye yerleşen öğrencilere 4 yıl boyunca destek

Türkiye-ABD Arasında Tarihi Nükleer İşbirliği Mutabakatı İmzalandı

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Yatağan Personeline 97.000 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sivas Gemerek'te İki Otomobil Çarpıştı: 3 Kişi Yaralandı
2
Edirne'de 6 Ton İpsala Pirinciyle Dev Pilav Festivalde Dağıtıldı
3
Kosova Barış Gücü Operasyonel İhtiyat Taburu Priştine'ye Ulaştı
4
Sancaktepe'de Akraba Kavgası: Yaralanan Fırat Hışır Hastanede Yaşamını Yitirdi
5
Ünye'de Kaza: Hafif Ticari Araç Bisikletteki 13 Yaşındaki Çocuğa Çarptı
6
Bahçelievler'de Minibüs-Otomobil Çarpışması: 2 Kişi Yaralandı
7
Adana'da Bisikletli Genç Forkliftin Çatalına Çarptı, Ağır Yaralı

29 Eylül'e Dikkat: OGM 45 İlde 262 Daimi İşçi Alıyor

Ümraniye'de Öğrencilere Her Akşam Ücretsiz Öğrenci Lokantası

Türkiye-ABD Arasında Tarihi Nükleer İşbirliği Mutabakatı İmzalandı

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Yatağan Personeline 97.000 TL

Esnafa 3 Ay Ertelemeli Masrafsız Kredi: Şekerbank'tan Ahilik Haftası Desteği

Canik'te şartsız burs: Üniversiteye yerleşen öğrencilere 4 yıl boyunca destek

Türkiye Finans'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 29.500 TL'ye Varan Ödeme

2025'te Ev Hanımlarına Müjde: Emeklilik ve Nakit Destek Paketi

Bakanlık Açıkladı: Baklava, Sucuk, Peynir ve Zeytinyağında Hileli Ürünler Listesi

Yalova'da 3 Büyük İhale: Çocuk Parkından Medikal Gaza Tarihler Belli

EGM Promosyonunda Rekor Talep: 270 Bin TL Nakit ve 600 Bin TL Faizsiz Kredi

MEB'den Öğretmenlere Müjde: Divarese'de %60'a Varan İndirim Başladı