Batman'da 17 Aranan Şahıs Yakalandı: Jandarma Operasyonu

Batman'da 17 aranan şahıs yakalandı

Batman İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen operasyonlarda, 1-15 Aralık 2025 tarihleri arasında nitelikli suçlardan aranan şahısların toplumdan arındırılmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirildi. Yapılan operasyonlarda Batman merkez ve ilçelerinde çeşitli suçlardan aranan 17 şahıs yakalandı.

Adli süreç ve teslim

Yakalanan şahısların emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildikleri, mahkeme sürecinin tamamlanmasının ardından şahısların tutuklandıkları ve Batman ve Beşiri Kapalı Ceza İnfaz Kurumlarına teslim edildikleri bildirildi.

