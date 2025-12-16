DOLAR
Kepez'de Şehit Öğretmen Sadettin Küçük Parkı Yenilendi

Kepez Belediyesi, Ulus Mahallesi'ndeki 3 bin 931 metrekarelik Şehit Öğretmen Sadettin Küçük Parkı'nda kapsamlı bakım ve modernizasyon yaptı.

Yayın Tarihi: 16.12.2025 12:43
Güncelleme Tarihi: 16.12.2025 12:43
Ulus Mahallesi'ndeki park kapsamlı bakım aldı

Antalya’nın Kepez Belediyesi, 3 Ulus Mahallesi'ndeki Şehit Öğretmen Sadettin Küçük Parkında kapsamlı bakım ve onarım çalışması gerçekleştirdi.

Kepez Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde sürdürdükleri park ve yeşil alan yenileme çalışmaları kapsamında Ulus Mahallesi 2105 Sokak üzerinde bulunan parkta çalışmalar yaptı. 3 bin 931 metrekarelik alan, yapılan düzenlemelerle mahalle sakinlerinin sosyal yaşamına katkı sağlayacak şekilde yenilendi.

Parkta peyzaj düzenlemeleri yenilenirken, mevcut kullanım alanları daha işlevsel hale getirildi. Parktaki basketbol sahasının izleyici oturma alanları daha önce beton yapıdayken, yapılan düzenlemeyle ahşap oturma alanları eklenerek hem estetik hem de konforlu bir görünüm kazandırıldı.

Kepez Belediyesi, bir yandan ilçeye yeni park alanları kazandırırken, diğer yandan da mevcut park ve yeşil alanları yenileyerek vatandaşların kullanımına sunuyor.

Başkan Mesut Kocagöz: İlçede yaşam kalitesi artıyor

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, parkta gerçekleştirilen yenileme çalışmalarıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Kepez’de her mahallemizin ihtiyacını gözeterek park ve yeşil alanlarımızı yeniliyor, vatandaşlarımızın keyifle vakit geçirebileceği alanlar oluşturuyoruz. Şehit Sadettin Küçük Parkı’nda yaptığımız yenileme çalışmasıyla, hem çocuklarımız hem gençlerimiz hem de ailelerimiz için daha konforlu ve estetik bir sosyal alan sağladık. İlçemize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

