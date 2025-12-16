İzmir Karabağlar'da Cephanelik Operasyonu: Çok Sayıda Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi

İzmir Karabağlar'da Cephanelik Operasyonu

Karabağlar ve Konak'taki adreslere eş zamanlı baskın: 3 gözaltı

İzmir’in Karabağlar ilçesinde polis ekipleri tarafından bir adrese yönelik gerçekleştirilen operasyonda, çok sayıda ruhsatsız silah ve parçaları ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, silah barındırdıkları belirlenen G.T., B.H. ve M.F. ile ilgili yürüttükleri detaylı analiz çalışmaları sonucu, şüphelilerin Karabağlar ve Konak ilçelerinde kayıt dışı kaldıkları adresleri tespit etti. Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda kapsamlı arama yapıldı.

Operasyonda ele geçirilen deliller arasında 3 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet pompalı tüfek, 1 adet kurusıkı tabanca, 3 şarjör, 3 adet pompalı tüfek şarjörü, 1 adet tambur şarjör, 2 adet sürgü, 8 adet 7.65 mm fişek, 6 adet tüfek kartuşu ve 1 adet kama yer aldı. Ayrıca aramada bir miktar metamfetamin maddesi de bulundu.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında Uyuşturucu Madde Ticareti ile Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna Muhalefet suçlarından işlem başlatıldı. Şüphelilerin, Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği’nde yapılacak işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

ELE GEÇİRİLENLER