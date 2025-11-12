Afyonkarahisar OSB’de Yağ Fabrikasında Patlama: 2 İşçi Yaralandı

Afyonkarahisar OSB’de bir yağ fabrikasında patlama meydana geldi; 1’i ağır 2 işçi yaralandı, itfaiye ve sağlık ekipleri müdahale ediyor.

Yayın Tarihi: 12.11.2025 16:04
Güncelleme Tarihi: 12.11.2025 16:04
Afyonkarahisar OSB’de Yağ Fabrikasında Patlama: 2 İşçi Yaralandı

Afyonkarahisar OSB’de yağ fabrikasında patlama: 2 işçi yaralandı

Afyonkarahisar Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan bir yağ fabrikasında meydana gelen patlamada 1’i ağır olmak üzere 2 işçi yaralandı.

Olayın ilk tespitleri

Yetkililerden edinilen bilgiye göre, patlama işçilerin çalıştığı yağ kazanında gerçekleşti. Olayın ardından fabrikanın belli bölümlerinde küçük çaplı yangın oluştu.

Müdahale ve olay yeri

Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin söndürme ve soğutma çalışmaları devam ederken, yaralı işçiler sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Soruşturma ve hasar tespit çalışmaları yetkililerce sürdürüyor.

