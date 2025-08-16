DOLAR
Ağıralioğlu Osmaniye'de: Anahtar Parti 81 İlde Seçime Hazır

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Osmaniye'de 'Halk Buluşmaları'na katıldı, 81 ilde teşkilatları olduğunu belirtti ve İstiklal Mahallesi'ndeki il başkanlığını açtı.

Yayın Tarihi: 16.08.2025 19:12
Güncelleme Tarihi: 16.08.2025 19:16
Ağıralioğlu Osmaniye'de: Anahtar Parti 81 İlde Seçime Hazır

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu Osmaniye'de

Halk Buluşması ve il başkanlığı açılışı

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Osmaniye'de vatandaşlarla bir araya geldi. Ağıralioğlu, bir düğün salonunda düzenlenen "Halk Buluşmaları" programına katıldı.

Burada yaptığı konuşmada Ağıralioğlu, 81 ilde teşkilatlarının bulunduğunu ve seçime hazır olduklarını söyledi.

Osmaniye'de milletle beraber olmanın mutluluğunu yaşadığını belirten Ağıralioğlu, "Burası her konuşan arkadaşımızın şehitler diyarı diye andığı, her kürsüye çıkan arkadaşımızın yiğitlik diye vurguladığı bir şehirdir."

Ağıralioğlu, partisinin kuruluş amacı hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Programın ardından Ağıralioğlu, partisinin İstiklal Mahallesi'ndeki il başkanlığı binasının açılışını gerçekleştirdi.

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Osmaniye'de bir düğün salonunda düzenlenen "Halk Buluşmaları" programında konuşma yaptı.

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Osmaniye'de bir düğün salonunda düzenlenen "Halk Buluşmaları" programında konuşma yaptı.

