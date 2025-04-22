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Ağrı'da 2.129 Öğrenci Yeniden Okula Kazandırıldı

Ağrı'da, Vali Mustafa Koç'un liderliğinde 2 bin 129 öğrenci okula geri kazandırıldı.

Yayın Tarihi: 22.04.2025 13:02
Güncelleme Tarihi: 22.04.2025 13:02
Ağrı'da 2.129 Öğrenci Yeniden Okula Kazandırıldı

Ağrı Valisi Mustafa Koç, çeşitli nedenlerden dolayı eğitimden geri kalan 2 bin 129 öğrencinin yeniden okula kazandırıldığını açıkladı.

Vali Koç, eşi Neslihan Gül Koç ile birlikte Mehmet Şerafettin Yaltkaya İlkokulunu ziyaret ederek, burada müzik atölyesi ve akıl zeka oyunları sınıflarında öğrencilerle bir araya geldi. Öğrencilere hediye veren Koç, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladı.

Sohbet ettiği öğrencilerle ilgili bilgi veren Koç, 2023 yılında Valilik koordinesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen "Okulum Beni Bekler Projesi" ile 2.129 öğrencinin eğitim sistemine kazandırıldığını belirtti. Projenin, eşi Neslihan Gül Koç’un himayesinde başarılı bir şekilde yürütüldüğünü ifade etti.

Koç, "Eğitimlerinden geri kalan çocuklarımızı tespit ediyoruz. Öğretmenlerimiz ve idarecilerimiz, okula devam etmeyen öğrencileri ziyaret ederek, neden okula gelmediklerini öğreniyorlar. Bu engelleri ortadan kaldırarak, yavrularımızı okullarına kazandırmayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

Bu projenin eğitime verilen önemin bir göstergesi olduğunu vurgulayan Koç, 2023 yılı itibarıyla devamsız öğrenci sayısında %15 oranında azalma sağlandığını kaydetti. Projenin başlangıcında 4.892 sürekli devamsız öğrenci tespit edilirken, 2024-2025 eğitim-öğretim yılı başı verilerine göre 2.129 öğrenci yeniden eğitim sistemine kazandırıldı. Bu öğrencilerden 1.658'i doğrudan örgün eğitime yönlendirilirken, 471 öğrenci ise açık öğretim okulları ve mesleki eğitim merkezlerine kaydedildi.

Neslihan Gül Koç, zorlu geçen kış döneminde öğretmenlerle birlikte aileleri ziyaret ederek engelleri kaldırmanın mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

Ağrı Valisi Mustafa Koç, çeşitli nedenlerden dolayı eğitimden geri kalan 2 bin 129 öğrencinin...

Ağrı Valisi Mustafa Koç, çeşitli nedenlerden dolayı eğitimden geri kalan 2 bin 129 öğrencinin yeniden okula kazandırıldığını bildirdi. Vali Koç, eşi Neslihan Gül Koç ile Mehmet Şerafettin Yaltkaya İlkokulunu ziyaret ederek, müzik atölyesi, akıl ve zeka oyunlarının bulunduğu sınıflarda öğrencilerle bir araya geldi.

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