Ağrı'da Binada Yangın: Leylek Pınar'da 15 Kişi Dumandan Kurtarıldı

Ağrı Leylek Pınar Mahallesi'ndeki 6 katlı binada çıkan yangında ekipler 15 kişiyi dumandan tahliye etti; tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldılar.

Yayın Tarihi: 30.08.2025 20:16
Güncelleme Tarihi: 30.08.2025 20:23
Leylek Pınar Mahallesi'nde bulunan 6 katlı bir binanın 2. katındaki dairede çıkan yangın, mahallede paniğe yol açtı. Olay yerine kısa sürede müdahale eden ekipler yangını kontrol altına almak ve yaralanmaları önlemek için çalışma başlattı.

Müdahale için sevk edilen ekipler

Yangına müdahale amacıyla bölgeye AFAD, itfaiye, polis, sağlık ve Aksa doğal gaz ekipleri sevk edildi. Ekiplerin koordineli çalışmasıyla yangına yönelen tehlike hızla sınırlandırıldı.

Tahliye ve sağlık durumu

Müdahale eden ekipler, dumandan etkilenen 15 kişiyi güvenli şekilde binadan tahliye etti. Dumandan etkilenenler, tedbir amacıyla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hasar tespiti

Yangın sonucu evin bazı bölümlerinde hasar oluştuğu belirlendi. Yetkililer, hasarın boyutunu ve yangının çıkış nedenini belirlemek için incelemelerini sürdürüyor.

