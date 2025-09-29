Ağrı'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 1 Kişi Tutuklandı

Ağrı'da düzenlenen operasyonda 6 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen 1 şüpheli tutuklandı.

Yayın Tarihi: 29.09.2025 16:16
Güncelleme Tarihi: 29.09.2025 16:16
Operasyon ve Sonuçları

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, il merkezinde düzensiz göçmen olduğu tespit edilen bir adrese operasyon düzenledi.

Adreste yapılan aramada 6 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen 1 yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı.

Yakalanan düzensiz göçmenler işlemlerin ardından sınır dışı edilecek. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

