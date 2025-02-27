Ağrı'da Valizinden 4 Bin 20 Vücut Geliştirme İlaçı Çıkan Yabancı Uyruklu Kişi Gözaltına Alındı

Ağrı'da Yabancı Uyruklu Kişinin Valizinde Üst Düzey Kaçakçılık

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, yapılan bir istihbarat çalışması sonucunda yabancı uyruklu bir kişi gözaltına alındı. Jandarma ekipleri, söz konusu şahsa ait olan bir valizi inceledi.

4 Bin 20 Vücut Geliştirme İlacı Ele Geçirildi

Valilikten gelen açıklamalara göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, düzenledikleri operasyonda 4 bin 20 vücut geliştirme ilacı buldu. Elde edilen tüm maddeler, yasa dışı kullanımları engellemek için imha edilerek, ilgili birimlere teslim edildi.

Yabancı uyruklu şahıs, yasadışı ilaç ticareti yapma şüphesiyle gözaltına alındı ve soruşturma başlatıldı. Bu tür operasyonların, kaçakçılıkla mücadelede ne kadar önemli olduğu bir kez daha ortaya koydu.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde yabancı uyruklu bir kişinin valizinde 4 bin 20 vücut geliştirme ilacı ele geçirildi.