Ağrı'daki Yangın Riskini Aşan Buğday Tarlaları Korundu

Ağrı'da Yangın Kontrol Altına Alındı

Ağrı ilinde, biçimlenmiş buğday tarlalarında meydana gelen yangın başarılı bir şekilde söndürüldü. Yangının kaynağı, il merkezinin Küpkıran Mahallesi yakınlarındaki tarlalar olarak belirlendi.

Olay Anında Hızlı Müdahale

Yangın çıktığı anda yetkililere haber verildi. Durum üzerine, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri hızla bölgeye intikal etti. Ekiplerin koordineli çalışması sonucunda, rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın kısa süre içinde kontrol altına alındı.

Bu olay, tarım alanlarının korunmasına yönelik alınan önlemlerin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.