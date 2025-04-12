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Ağrı ve Erzincan'da İsrail'in Gazze Saldırılarına Protesto

Ağrı ve Erzincan'da STK temsilcileri ve vatandaşlar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.

Yayın Tarihi: 12.04.2025 00:23
Güncelleme Tarihi: 12.04.2025 00:23
Ağrı ve Erzincan'da İsrail'in Gazze Saldırılarına Protesto

Ağrı ve Erzincan'da Protesto Gösterileri

Ağrı ve Erzincan'da sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşlar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için bir araya geldi. Yürüyüşler, yaşanan zulme dikkat çekmek amacıyla düzenlendi.

Kudüs Platformu Etkinliği

Kudüs Platformu bünyesindeki STK'lar, "Tekbir Cuması" etkinliği çerçevesinde Dörtyol Kavşağı'nda toplandı. Ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla yaklaşık 2 kilometre yürüyen katılımcılar, Gazze'ye yönelik saldırılara karşı seslerini yükseltti. Zaman zaman tekbir getirerek ve Gazze lehine sloganlar atarak yürüyen grup, Gazze için dua etti.

Erzincan'daki Protesto

Erzincan'da ise Kızılay Meydanı'nda toplanan Filistin Dayanışma Platformu mensupları, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla protestolarını sürdürdü. Burada yapılan basın açıklamasında Erzincan İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği Başkanı Mustafa Uçar, İsrail'in Gazze'de çocuk ve kadın ayrımı yapmaksızın soykırım uyguladığını belirtti.

Uluslararası Kamuoyuna Çağrı

Uçar, İsrail'in saldırılarının sistematik bir yok etme politikası izlediğini vurgularken, "Gazze yalnız değildir. Buradan tüm dünyaya sesleniyoruz; İsrail’in uluslararası hukuka uyması zorunludur. Bu işgal derhal durdurulmalıdır." ifadelerini kullandı. Grup, basın açıklamasının ardından tekbir getirerek dua etti.

Erzincan'da STK temsilcileri ve vatandaşlar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto...

Erzincan'da STK temsilcileri ve vatandaşlar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve yaşanan zulme dikkati çekmek için tekbirler getirerek yürüyüş gerçekleştirdi.

Erzincan'da STK temsilcileri ve vatandaşlar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto...

Erzincan'da STK temsilcileri ve vatandaşlar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve yaşanan zulme dikkati çekmek için tekbirler getirerek yürüyüş gerçekleştirdi.

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