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Aile Bakanlığı'ndan 500.000 TL Konut Desteği: Kadınlara Özel Program Başladı

Aile Bakanlığı, eşini kaybetmiş ve üç çocuk sahibi annelere 500.000 TL konut desteği sunuyor. Başvuru detayları haberimizde.

Yayın Tarihi: 05.04.2025 15:16
Güncelleme Tarihi: 05.04.2025 15:16
Aile Bakanlığı'ndan 500.000 TL Konut Desteği: Kadınlara Özel Program Başladı

Aile Bakanlığı'ndan Kadınlara Unterstützungsprogramm

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ekonomik zorluklarla mücadele eden ve çocuklarının geleceğini güvence altına almak isteyen vatandaşlara yönelik önemli bir destek programı başlattı. "Konut Destek Programı" adı altında eşini kaybetmiş ve en az üç çocuğa sahip olan annelere tam 500.000 TL geri ödemesiz maddi destek sağlanıyor.

Ekonomik Destek İhtiyacı

Konut sahibi olmanın giderek zorlaştığı bu günlerde, ihtiyaç sahibi dar gelirli vatandaşlara sunulan destekler büyük önem taşıyor. Hükümet, Aile Bakanlığı aracılığıyla dar gelirli ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara birçok destek hizmeti sunmaya devam ediyor.

Programın Şartları

Destekten faydalanmak isteyen annelerin belirli şartları yerine getirmesi gerekmektedir. Öncelikle, başvuru sahibinin eşinin vefat etmiş olması aranan ilk koşuldur. Ayrıca, başvuru sahibinin en az üç çocuğunun olması ve bu çocukların 18 yaşından küçük olması gerekmektedir.

Aile Bakanlığı'ndan 500.000 TL Konut Desteği: Kadınlara Özel Program Başladı

Programın temel amacı, ekonomik olarak dezavantajlı durumdaki ailelere gerçek anlamda destek olmaktır. Başvuru yapacak ailenin 3294 Sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu kapsamına girmesi gerekmekte ve değerlendirme, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (SYDV) tarafından yapılmaktadır.

Başvuru Süreci ve Gerekli Belgeler

Konut Destek Programı'na başvuruda bulunmak isteyen vatandaşların bazı belgeleri eksiksiz olarak sunması gerekmektedir:

  • Güncel nüfus cüzdanının önlü arkalı fotokopisi
  • Başvuru sahibinin ve çocuklarının tüm aile bağlarını gösteren güncel tarihli vukuatlı nüfus kayıt örneği
  • Çocukların 18 yaşından küçük olduğunu kanıtlayan doğum belgeleri veya nüfus kayıt örnekleri
  • Başvuru sahibinin güncel ikametgah adresini gösteren belge

Destek Ödeme Seçenekleri

Konut desteği almak isteyen aileler için iki farklı ödeme seçeneği sunulmaktadır:

  • Hazır Konut Alımı İçin Tek Seferlik Ödeme: Eğer aile, mevcut bir konutu satın almak istiyorsa, devlet tarafından tek seferlik olarak 500.000 TL ödeme yapılacaktır.
  • Yeni Konut İnşaatı İçin Üç Taksitli Ödeme: Ailesi için yeni bir ev inşa etmek isteyen vatandaşlara ise destek ödemesi üç farklı taksit halinde yapılacaktır:
    • Başlangıçta %40: İnşaatın başlangıcında toplam destek miktarının %40'ı ödenecektir.
    • İnşaat Aşamasında %30: İnşaatın belirli bir aşamaya gelmesinin ardından destek miktarının %30'u daha ödenecektir.
    • Ev Tesliminde %30: Konutun tamamlanıp aileye teslim edilmesinin ardından kalan %30'luk kısım da ödenecek.

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