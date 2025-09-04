AJet'ten Prag seferleri 15 Aralık'ta başlıyor

İstanbul Sabiha Gökçen - Vaclav Havel hattı haftada 4 gün

Uçuş ağını genişletmeye devam eden AJet, Çekya'nın başkenti Prag'a 15 Aralık tarihinde sefer başlatacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yurt dışında 34 ülkeye sefer düzenleyen AJet, Orta Avrupa'nın tarihi kentlerinden Prag'ı da uçuş rotasına ekledi.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Prag Vaclav Havel Havalimanı'na 15 Aralık'tan itibaren düzenlenecek seferler; pazartesi, cuma, cumartesi ve pazar olmak üzere haftada 4 gün yapılacak.

İstanbul-Prag biletleri, 49 avrodan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.