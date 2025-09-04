DOLAR
41,17 -0,01%
EURO
48,07 -0,01%
ALTIN
4.687,23 0,58%
BITCOIN
4.570.726,22 1,03%

AJet'ten Prag seferleri 15 Aralık'ta başlıyor

AJet, 15 Aralık'tan itibaren İstanbul Sabiha Gökçen - Prag Vaclav Havel hattında haftada 4 gün sefer başlatıyor; biletler 49 avrodan.

Yayın Tarihi: 04.09.2025 14:42
Güncelleme Tarihi: 04.09.2025 14:42
AJet'ten Prag seferleri 15 Aralık'ta başlıyor

AJet'ten Prag seferleri 15 Aralık'ta başlıyor

İstanbul Sabiha Gökçen - Vaclav Havel hattı haftada 4 gün

Uçuş ağını genişletmeye devam eden AJet, Çekya'nın başkenti Prag'a 15 Aralık tarihinde sefer başlatacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yurt dışında 34 ülkeye sefer düzenleyen AJet, Orta Avrupa'nın tarihi kentlerinden Prag'ı da uçuş rotasına ekledi.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Prag Vaclav Havel Havalimanı'na 15 Aralık'tan itibaren düzenlenecek seferler; pazartesi, cuma, cumartesi ve pazar olmak üzere haftada 4 gün yapılacak.

İstanbul-Prag biletleri, 49 avrodan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

İLGİLİ HABERLER

Garanti BBVA 'Garantili Ödeme' ile vade sorununu çözüyor

İşlenmeyen Tarlalar Kiralanacak: Devlet 300 Bin Dekar Atıl Arazi İçin Geri Sayımı Başlattı

Siirt'te İcradan Satılık: 2024 Volkswagen Taigo ve Merkezde 3+1 Daire

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 25 Bin Gence Ücretsiz Özel Yetenek Desteği

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat
2
Adana Aladağ'da Domuz Avında 17 Yaşındaki Barış Şahin Kazara Öldü, Arkadaşı H.M. Gözaltında
3
Kars'ta Traktörden Düşen 16 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti
4
Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 25 Bin Gence Ücretsiz Özel Yetenek Desteği
5
Emlak Vergisi İçin Kritik Hamle: 8 Eylül 2025 İtiraz Süresi ve Ekimde TBMM'ye Teklif
6
İşlenmeyen Tarlalar Kiralanacak: Devlet 300 Bin Dekar Atıl Arazi İçin Geri Sayımı Başlattı

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 25 Bin Gence Ücretsiz Özel Yetenek Desteği

Emlak Vergisi İçin Kritik Hamle: 8 Eylül 2025 İtiraz Süresi ve Ekimde TBMM'ye Teklif

İşlenmeyen Tarlalar Kiralanacak: Devlet 300 Bin Dekar Atıl Arazi İçin Geri Sayımı Başlattı

Meteoroloji'den 40 İle Uyarı: 4-8 Eylül'de Gök Gürültülü Sağanaklar

İzmir'de Simit Zammı Krizi: Bakanlık 'Onaylamadı', Valilik İtiraz Etti

e-Devlet'te Yeni Hizmet: Elektrik Arıza İhbarı Başladı

Siirt'te İcradan Satılık: 2024 Volkswagen Taigo ve Merkezde 3+1 Daire

Okul Zili Çalmadan Destek Zili: Kırtasiye ve Beslenme Desteği açıklandı

Garanti BBVA 'Garantili Ödeme' ile vade sorununu çözüyor

Kayserililer Dikkat: 9 Eylül'de Milli Emlak'tan Yeni İhale Açıklandı