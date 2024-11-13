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AJet'ten Yurt İçi Seferlerde 699 TL'den Başlayan İndirimli Bilet Fırsatı

AJet, yurt içi uçuşlarda 699 TL'den başlayan indirimli bilet kampanyası başlattı. 131 bin bilet satışta.

Yayın Tarihi: 13.11.2024 13:34
Güncelleme Tarihi: 13.11.2024 13:34
AJet'ten Yurt İçi Seferlerde 699 TL'den Başlayan İndirimli Bilet Fırsatı

AJet'ten Yurt İçi Uçuşlara İndirimli Bilet Kampanyası

AJet, yolcularına indirimli bilet kampanyası kapsamında tüm yurt içi uçuşlarda 699 liradan başlayan fiyatlarla seyahat etme imkanı sunuyor. AJet'ten yapılan açıklamada, yurt içi direkt uçuşlarda toplam 131 bin indirimli bilet satışa sunulduğu bildirildi.

Kampanya Ayrıntıları

Kampanya çerçevesinde biletler, 15 Kasım tarihine kadar alınabilecek ve 20 Kasım-15 Ocak 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek seferlerde geçerli olacak. Vergi ve harçlar dahil olarak sadece 699 liradan satışa sunulan "basic" biletler, AJet'in internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden temin edilebiliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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