AK Parti, 10. Yargı Paketi'ni TBMM'ye Sunduklarını Açıkladı

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, partinin önemli bir adım attığını belirterek, 10. Yargı Paketi’ni, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığına sunduklarını duyurdu.

Güler, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Teklifin detaylarını paylaştı. TBMM Adalet Komisyonu Başkanvekili Orhan Kırcalı ile diğer komisyon üyeleri Fahrettin Tuğrul ve Halil Uluay’ın katkılarının altını çizen Güler, emekleri için teşekkür etti.

2002 yılından bu yana birçok reforma imza attıklarını ifade eden Güler, bu yasanın infaz adaletini güçlendireceğini vurguladı. Ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı 4. Yargı Reformu Strateji Belgesi’ne de atıfta bulunarak, hukukun üstünlüğü ile gecikmeyen ve öngörülebilir bir adalet sistemini hedeflediklerini belirtti.

Teklifin, 12 maddenin yanı sıra, 2025-2029 dönemine ilişkin yeni reform hedeflerini de içerdiğini kaydeden Güler, bu bağlamda yargı bağımsızlığını güçlendirmenin ve hukuki güvenliği artırmanın amaçlandığını söyledi.

Teklifin içerikleri arasında hükümlülerin ceza infaz sürelerine yeni düzenlemeler getirilmesi bulunuyor. Hükümlülerin, 1 yıl süreli denetimli serbestlikten faydalanabilmeleri için ceza infaz kurumunda geçirmeleri gereken sürelerin düzenlendiğini belirten Güler, bu düzenlemenin cezanın etkinliğini artırmayı hedeflediğini vurguladı.

Güler ayrıca, teklifle birlikte bazı suçların cezalarının artırılacağını ve trafik güvenliğini sağlamak amacıyla yeni önlemlerin alınacağını da açıkladı. Özellikle alkol ve uyuşturucu etkisinde araç kullanma suçlarının cezalarında yapılacak artışların altını çizdi.

Güler son olarak, yasal düzenlemenin hukukun üstünlüğünü güçlendirme çabalarının bir parçası olduğunu vurgulayarak, toplum güvenliği adına önemli adımlar atılacağını ifade etti.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler (sağ 2), TBMM Adalet Komisyonu Başkanvekili ve AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı (sol 2), Adalet Komisyonu üyeleri AK Parti Uşak Milletvekili Fahrettin Tuğrul (sağda) ve Kastamonu Milletvekili Halil Uluay (solda) Meclis'te basın toplantısı düzenledi.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler (sağ 2), TBMM Adalet Komisyonu Başkanvekili ve AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı (sol 2), Adalet Komisyonu üyeleri AK Parti Uşak Milletvekili Fahrettin Tuğrul (sağda) ve Kastamonu Milletvekili Halil Uluay (solda) Meclis'te basın toplantısı düzenledi.