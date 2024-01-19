AK Parti Ankara belediye başkan adayı Turgut Altınok'tan Anıtkabir ziyareti

Altınok ve yanındaki heyet, Atatürk'ün mozolesine çıkarak, mozole önüne çelenk koydu ve saygı duruşunda bulundu. Sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne giden Altınok, Anıtkabir Özel Defteri'ne imza attı. Altınok, deftere şöyle yazdı:

"Aziz Atam, bize bıraktığınız emanetiniz olan Türkiye Cumhuriyeti'nin başkenti Ankara'nın büyükşehir belediye başkan adayı olarak huzurunuzdayız. Ankara ve Ankaralıların gönlünüzde müstesna bir yeri olduğunu biliyor ve bu gurur ile aziz hatıranızı selamlıyoruz. Her daim yaşamaktan onur duyduğunuz bu müstesna şehri, sizin ufkunuz ve gönlünüzdeki bir kent misyonu ile yeniden şehircilikte rehber, gelişmede önder bir başkent olarak imar etme azmi ve gayreti için çalışacağız.

Düsturumuz yine sizin 'İnsanlığın tekamülü şehir medeniyetinden geçer' sözünüz olacak. Ankara'yı imar ederken insanımızı, geleceğimizi ihmal etmeyeceğiz. Sahip olduğumuz 'Tarih ve Kültür' bizim en büyük güç kaynağımız olacak. Dünümüzden ilham alıp bugünümüzü inşa edecek, yarınımızı planlayacağız. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında eser ve hizmetlerimizle tüm dünyaya 'Türkiye Yüzyılı' ve 'Başkent Ankara' adını marka olarak perçinleyeceğiz. Bu ruh ve heyecanla size ve gelecek nesillere daha modern ve yaşanabilir bir Ankara imar etme azim ve kararlılığı ile aziz hatıranız önünde saygı ve hürmetle eğiliyoruz."





CUMHUR İTTİFAKI'NIN ANKARA ADAYI ANITKABİR'DE

Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, Anıtkabir'i ziyaret etti. Altınok, Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı ve saygı duruşunda bulundu.

Altınok, Anıtkabir Özel Defteri'ne imza attı ve Ata'ya hizmet sözü verdi. Altınok'a ziyaretinde, AK Parti Ankara Milletvekili Orhan Yegin, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, ABB Meclisi Birinci Başkanvekili Fatih Ünal ile bazı ilçe belediye başkanları eşlik etti.





AK PARTİ ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLARINI AÇIKLADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 18 Ocak 2024'te AK Parti'nin 17'si büyükşehir, 48 ilin belediye başkan adaylarını açıkladı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak mevcut Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'u gösterdi.

Altınok, 1962 yılında Ankara'nın Balâ ilçesinde doğdu ve siyasi hayatına Ülkü Ocakları'nda başladı. 1994, 1999, 2004 ve 2019 yıllarında Keçiören Belediye Başkanı seçilen Altınok, AK Parti'nin kuruluş aşamasında da yer aldı.

AK PARTİ'DE SEÇİM HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR

AK Parti, 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimler için çalışmalarını hızlandırdı. Parti dün düzenlenen aday tanıtım toplantısı ile başta Ankara ve İzmir büyükşehir belediye adaylarının yanı sıra seçim adaylarını paylaştı. Tanıtım toplantısının dikkatle beklenen adaylığı ise Ankara oldu. Ankara büyükşehir belediye adaylığına gelen isim ise Turgut Altınok oldu. Altınok tanıtım toplantısının ardından ilk açıklamasını yaptı ve Ankara ve Ankaralılar için daha fazla çalışılacağına vurgu yaptı.

AK Parti, yerel yönetimlerde hizmet kalitesini artırmak, şehirleri daha yaşanabilir ve rekabetçi hale getirmek için projelerini vatandaşlara anlatacak. AK Parti, Cumhur İttifakı'nın ruhuna uygun olarak, milli iradeye saygılı, demokratik, katılımcı ve şeffaf bir yönetim anlayışını yerelde de sürdüreceğini vurguluyor.