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AK Parti Edremit Kongresi'nde Güçlü Türkiye Vurgusu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, Edremit Kongresi'nde yerli savunma sanayisine dikkat çekti ve terör saldırısını lanetledi.

Yayın Tarihi: 26.10.2024 19:53
Güncelleme Tarihi: 26.10.2024 20:28
AK Parti Edremit Kongresi'nde Güçlü Türkiye Vurgusu

AK Parti Edremit İlçe Kongresi'nde Önemli Mesajlar

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, partisinin Edremit İlçe Kongresi'nde yaptığı konuşmada, yerli ve milli savunma sanayinin önemine vurgu yaptı.

Yerli Savunma Sanayii ve TUSAŞ'a Yönelik Saldırı

Uygur, "Bir zamanlar İsrail'den aldığımız İHA ve SİHA'ların bize kullandırılmadığı, tamir ve tadilatının yaptırılmadığı dönemleri hatırladığımızda, %80'inin yerli olmasının arkasındaki gücü hepimiz biliyoruz." diyerek TUSAŞ'a yapılan saldırılar hakkında düşüncelerini paylaştı.

Terör Saldırısı Kınandı

Kongrede, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'ne (TUSAŞ) yönelik terör saldırısını kınayan Uygur, bu tür engellerin Türkiye’nin uluslararası gücünü etkilemeyeceğini belirtti. Uygur, "Güçlü ve büyük Türkiye'nin önünde bu tür engeller tarih boyunca oldu," dedi.

Balıkesir Milletvekillerinin Katkıları

AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey de saldırıya karşı sert bir duruş sergileyerek, "TUSAŞ'ımıza yapılan bu hain saldırıyı lanetliyoruz. Vefat edenlere rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz," ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından, mevcut ilçe başkanı Rıfat Ertaş ve 29 kişilik ekibi yeniden yönetime seçildi. Kongreye AK Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, AK Parti İl Başkanı Mehmet Aydemir ve çok sayıda partili katıldı.

Balıkesir'de, AK Parti Edremit 8. Olağan İlçe Kongresi, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Gençlik...

Balıkesir'de, AK Parti Edremit 8. Olağan İlçe Kongresi, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi Spor Salonu'nda yapıldı.

Balıkesir'de, AK Parti Edremit 8. Olağan İlçe Kongresi, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Gençlik...

Balıkesir'de, AK Parti Edremit 8. Olağan İlçe Kongresi, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi Spor Salonu'nda yapıldı.

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