AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu'dan Türk Akademisi Açıklaması

Türk Akademisi’ne Üyelik Memnuniyetle Karşılandı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, Türk Akademisi’nin 15. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Astana merkezini ziyaret etti. Burada yaptığı açıklamada, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Türk Akademisi’ne üyeliğinin memnuniyetle karşılandığını ifade etti. Zorlu, aynı zamanda Türkmenistan’ın da Bakü Zirvesi’nde katılımını beklediklerini söyledi.

Astana Uluslararası Forumu'nda Temaslar

Kazakistan’ın başkenti Astana’da devam eden Astana Uluslararası Forumu'nda Zorlu, Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile bir araya geldi. Görüşmelerde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını ileten Zorlu, Macaristan’daki Türk Devletleri Teşkilatı zirvesinin olumlu etkisini dile getirdi. Ayrıca, Nevruz Bayramı’nın Türk dünyasında ortak bir bayram olarak kutlanmasının desteklendiğini belirtti.

Dış Ticaret Hacminde Hedefler

Kazakistan ile Türkiye arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesine dikkat çeken Zorlu, dış ticaret hacminin şu anda 6 milyar dolar seviyesine ulaştığını, bu rakamın önce 10 milyar dolar sonra 15 milyar dolar’a çıkarmayı hedeflediklerini vurguladı.

Türk Dünyası ile İlişkiler

Zorlu, Türk dünyası ile ilişkilerin Türkiye’nin dış politikasında özel bir yere sahip olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliği altında ikili ve çok taraflı işbirliğinin daha da geliştirileceğini ifade etti. KKTC’nin Türk Akademisi’ne üyeliğinin Türk dünyasındaki konumunu güçlendireceğine inandığını belirtti.

Savunma Sanayi İşbirlikleri

Aynı zamanda, Türk dünyası ile ilişkilerde savunma sanayi alanında önemli bir ivme kaydettiklerini vurgulayan Zorlu, Kazakistan ile bu alanda çeşitli görüşmeler yapıldığını belirtti. Millileşme sürecinin Türkiye ile Türk dünyası için ortak bir askeri işbirliği ve güvenlik yapısı oluşturduğunu dile getirdi.

Bozok Müze Alanında İncelemeler

Zorlu, Astana ziyaretinde inşaatı süren Bozok Müze alanında da incelemelerde bulundu. Oğuzların bu topraklarda varlığını ortaya koyan kazı çalışmalarının yer aldığı Bozok’un hikayesini paylaştı. Projenin TİKA tarafından desteklendiğini ve yerel iş adamlarının katkılarıyla yürütüldüğünü aktardı.

Astana'nın Önemi

Zorlu, Astana Forumu'nun yeni başkentin muazzam öyküsüyle ortaya çıkan önemli bir organizasyon olduğunu belirtirken, Kuzey’in güvenliğinin Kazakistan’ın güvenliği demek olduğunu vurguladı. Astana'nın Türk dünyasının kuzey ucundaki başkenti olarak böyle uluslararası toplantı ve forumların artarak devam etmesi gerektiğinin altını çizdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, merkezi Kazakistan'ın başkenti Astana'da bulunan Türk Akademisi’ni ziyaret etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, merkezi Kazakistan'ın başkenti Astana'da bulunan Türk Akademisi’ni ziyaret etti.