AK Parti Genel Sekreteri İnan: Yeni Anayasa Çalışmaları Hız Kesmeden Devam Edecek

AK Parti Genel Sekreteri İnan'dan Kritik Açıklamalar

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, basın mensuplarıyla bir araya geldiği "Anadolu Sohbetleri" etkinliğinde gündemdeki gelişmeleri değerlendirdi. İnan, 28. Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin yeni anayasayı hızla milletimize kazandıracağını ifade etti.

Ferdi Zeyrek'in Vefatı Üzerine Taziye Mesajları

İnan, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in vefatından duyduğu üzüntüyü dile getirerek, cenazede de yer aldığını belirtti. İnan, "Bu duygunun ne demek olduğunu biliyorum. Siyasi mücadele içerisinde en acı duygulardan bir tanesi yol arkadaşlarınızı ani bir şekilde kaybetmektir. Tüm yakınlarına başsağlığı diliyorum" şeklinde konuştu.

Yeni Anayasa Üzerine Hedefler

İnan, yeni anayasa çalışmalarıyla ilgili olarak, "Türkiye'de darbe kalıntılarını temizledik ancak hala darbe anayasasıyla yönetilmek başta gençlerimize bir haksızlık" dedi. Sözlerini sürdüren İnan, yüce Meclis’in, aziz milletimiz ve sivil toplum kuruluşlarının yeni anayasayı yapma tecrübesine sahip olduğunu vurgulayarak, bu süreci tamamlayacaklarını belirtti.

Yeni Anayasanın Önemine Dikkat Çekti

İnan, "Biz Türkiye'ye yeni bir anayasa kazandırmak istiyoruz. Ülkemize kucaklayıcı bir anayasa kazandırmak bizim asıl amacımızdır. Anayasa tartışmalarında barikat kurulmasına müsaade etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Yolsuzluk İddiaları ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve diğer bazı belediyelerdeki yolsuzluk soruşturmaları hakkında konuşan İnan, Cumhuriyet tarihinin en büyük yolsuzluk dosyasıyla karşı karşıya kaldıklarını vurguladı. CHP'nin bu süreçte kamuoyunu aydınlatma görevini yeterince yerine getirmediğini belirtti.

AK Parti’nin Gelecek Hedefleri

İnan, AK Parti'nin 11-13 Temmuz tarihlerinde yapılacak istişare kampında yeni döneme yönelik yol haritasının belirleneceğini açıkladı. Ayrıca, 25. yıl dönümlerinde tüm müjdeleri açıklayacaklarını belirtti.

İnan, "Terörsüz Türkiye süreci sorunlar olmaksızın yürümektedir. Bu sürecin başarısı için tüm üzerimize düşeni yapmalıyız" diyerek sözlerini tamamladı.

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, Türkiye Basın Federasyonu'nda, "Anadolu Sohbetleri" kapsamında basın mensuplarıyla bir araya geldi, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, Türkiye Basın Federasyonu'nda, "Anadolu Sohbetleri" kapsamında basın mensuplarıyla bir araya geldi, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.