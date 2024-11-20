AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'den Özgür Özel'e Sert Çıkış: 'Kaba Kuvvete Yer Yok'

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'den Özgür Özel'e Sert Uyarı

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yaşanan gerginlik hakkında değerlendirmelerde bulundu. Güler, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den gerekli adımları beklediklerini belirterek, "Meclis'te asla kaba kuvvete, şiddete, kabadayılığa yer veremeyiz, kabul edemeyiz" ifadelerini kullandı.

Gerginlik ve Üzüntü

Güler, yaptığı basın açıklamasında, İçişleri Bakanlığı bütçesinin görüşüldüğü esnada üzücü olayların yaşandığını aktararak, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın komisyona girişinde karşılaştığı ve kamuyona yansıyan arbede için üzüntü duyduğunu ifade etti.

Güler, TBMM'de her türlü fikir alışverişinin sağlanabileceği bir ortam bulunduğunu vurguladı ve kaba kuvvet kullanarak bu ortamı engellemenin demokratik kurallara aykırı olduğunu dile getirdi. Özgür Özel'in Meclis'teki olaylar için daha sorumlu bir tutum sergilemesi gerektiğini belirtti.

Özgür Özel'in Açıklamaları ve Güler'in Yanıtı

Güler, 16 Ağustos'taki Meclis Genel Kurulu'nda bazı olayların yaşandığını hatırlatarak, Özgür Özel'in o günde kaba kuvvet uygulandığına dair ifadelerini hatırlattı. Güler, milletvekillerinin bu tür davranışlardan kaçınmasını beklediklerini kaydetti.

Güler ayrıca, Özgür Özel'in daha önce yaptığı bir konuşmada, "Bir yazmış AK Parti Grubu, herkes ajan, gazeteci ajan..." sözlerine de tepki gösterdi. Güler, bu ifadelerin asılsız olduğunu ve CHP Genel Başkanı’nın daha gerçekçi eleştirilerde bulunması gerektiğini vurguladı.

KPMG'li Belediyelerin Borçları

Güler, Özgür Özel'in CHP'li belediyelerin borçlarıyla ilgili iddialarını da çürüttü. Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediyelerinin borçlarının AK Parti döneminde oluştuğu yönündeki açıklamalarının yanlış olduğunu belirten Güler, gerçek borç rakamlarını paylaştı.

Esenyurt Belediye İddialağı

Bir gazetecinin Meclis'in dinlendiğine yönelik sorusunu yanıtlayan Güler, bu iddiaların doğru olmadığını ifade etti. Meclis'teki tüm milletvekilleri ve çalışanların güvenliği konusunda herkesin sorumluluk alması gerektiğini belirtti.

Güler, sözlerini, Bayraktar TB3 SİHA'nın TCG Anadolu gemisine iniş yapmasını hatırlatarak, bu başarı için destek verenlere teşekkür ederek tamamladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.