DOLAR
34,45 0,03%
EURO
36,28 0,82%
ALTIN
2.934,02 -0,54%
BITCOIN
3.237.283,43 -1,58%

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'den Özgür Özel'e Sert Çıkış: 'Kaba Kuvvete Yer Yok'

Güler, Meclis'teki gerginlikte Özgür Özel'den sorumluluk beklediklerini ifade ederek kaba kuvvet ve şiddete asla tolerans göstermeyeceklerini vurguladı.

Yayın Tarihi: 20.11.2024 18:57
Güncelleme Tarihi: 20.11.2024 18:57
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'den Özgür Özel'e Sert Çıkış: 'Kaba Kuvvete Yer Yok'

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'den Özgür Özel'e Sert Uyarı

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yaşanan gerginlik hakkında değerlendirmelerde bulundu. Güler, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den gerekli adımları beklediklerini belirterek, "Meclis'te asla kaba kuvvete, şiddete, kabadayılığa yer veremeyiz, kabul edemeyiz" ifadelerini kullandı.

Gerginlik ve Üzüntü

Güler, yaptığı basın açıklamasında, İçişleri Bakanlığı bütçesinin görüşüldüğü esnada üzücü olayların yaşandığını aktararak, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın komisyona girişinde karşılaştığı ve kamuyona yansıyan arbede için üzüntü duyduğunu ifade etti.

Güler, TBMM'de her türlü fikir alışverişinin sağlanabileceği bir ortam bulunduğunu vurguladı ve kaba kuvvet kullanarak bu ortamı engellemenin demokratik kurallara aykırı olduğunu dile getirdi. Özgür Özel'in Meclis'teki olaylar için daha sorumlu bir tutum sergilemesi gerektiğini belirtti.

Özgür Özel'in Açıklamaları ve Güler'in Yanıtı

Güler, 16 Ağustos'taki Meclis Genel Kurulu'nda bazı olayların yaşandığını hatırlatarak, Özgür Özel'in o günde kaba kuvvet uygulandığına dair ifadelerini hatırlattı. Güler, milletvekillerinin bu tür davranışlardan kaçınmasını beklediklerini kaydetti.

Güler ayrıca, Özgür Özel'in daha önce yaptığı bir konuşmada, "Bir yazmış AK Parti Grubu, herkes ajan, gazeteci ajan..." sözlerine de tepki gösterdi. Güler, bu ifadelerin asılsız olduğunu ve CHP Genel Başkanı’nın daha gerçekçi eleştirilerde bulunması gerektiğini vurguladı.

KPMG'li Belediyelerin Borçları

Güler, Özgür Özel'in CHP'li belediyelerin borçlarıyla ilgili iddialarını da çürüttü. Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediyelerinin borçlarının AK Parti döneminde oluştuğu yönündeki açıklamalarının yanlış olduğunu belirten Güler, gerçek borç rakamlarını paylaştı.

Esenyurt Belediye İddialağı

Bir gazetecinin Meclis'in dinlendiğine yönelik sorusunu yanıtlayan Güler, bu iddiaların doğru olmadığını ifade etti. Meclis'teki tüm milletvekilleri ve çalışanların güvenliği konusunda herkesin sorumluluk alması gerektiğini belirtti.

Güler, sözlerini, Bayraktar TB3 SİHA'nın TCG Anadolu gemisine iniş yapmasını hatırlatarak, bu başarı için destek verenlere teşekkür ederek tamamladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

2025 Asgari Ücret Tahmini ve Enerji Fiyatları Artışı Açıklandı

Kasım ayında faizsiz kredilerde limit artışı: Yeni kampanyalar devrede

İçişleri Bakanı’ndan POMEM ALımı Müjdesi: 12 Bin yeni polis, Türkiye'ye hizmet etmeye hazır!

2024 Doğalgaz Desteği: 1.500 TL - 3.500 TL Arası Yardım Başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İçişleri Bakanlığı 2025 Bütçesi TBMM'de Görüşülüyor: Tartışmalar ve Öneriler
2
Sakarya Öğrencileri Dünya Çocuk Hakları Günü'nde Filistinli Çocukları Unutmadı
3
Alanya'da Geri Manevra Yapan Sürücü, Eşini Hayatından Etti
4
TÜRK-İŞ, HAK-İŞ ve DİSK'ten Meclis'te Kritik Talepler
5
Manisa'da PKK/KCK Üyesi Firari Hükümlü Sahte Kimlikle Yakalandı
6
Saadet Partisi'nden Bakan Tekin'e Laiklik Tepkisi

Bu sabah raflara bakan gözlerini açacak! 359 TL’den 155 TL’ye düştü yetişen alacak

Kasım ayında faizsiz kredilerde limit artışı: Yeni kampanyalar devrede

Harika Kasım furyasına BİM’de dahil oldu! BİM 26 Kasım’da sepete attığın kalacak

Kasım faturalarını eritecek destek! O kişiler 1250 TL desteklenecek

Yeni Yılda Milyonların Geliri Artacak: İşte Yeni Maaşlar

2024 Doğalgaz Desteği: 1.500 TL - 3.500 TL Arası Yardım Başladı

2025 Asgari Ücret Tahmini ve Enerji Fiyatları Artışı Açıklandı

İŞKUR’dan 116.000 TL maaşla iş imkanı! İŞKUR kaydının olması yetiyor

Çalışana Ocak öncesi zam müjdesi! Yüzde 45 zam açıklandı

Emekliye 2500 TL destek! 11 Gün kaldı, gidene verilecek

İçişleri Bakanı’ndan POMEM ALımı Müjdesi: 12 Bin yeni polis, Türkiye'ye hizmet etmeye hazır!

SSK ve Bağ-kur’lulara müjde! Yüksek maaş alma formülü açıklandı