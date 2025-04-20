AK Parti Grup Başkanı Güler, Sırrı Süreyya Önder'i Ziyaret Etti

AK Parti TBMM Grup Başkanı Güler'den Önder'e Geçmiş Olsun Ziyareti

AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler, DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in kalp rahatsızlığı nedeniyle geçirdiği ameliyat sonrası tedavi gördüğü Şişli'deki hastaneyi ziyaret etti. Ziyaret sırasında Önder'in aile yakınları ve DEM Parti milletvekilleri ile bir araya gelen Güler, basın mensuplarına önemli açıklamalarda bulundu.

Sağlık Durumu Üzerine Olumlu Gelişmeler

Güler, ziyareti sonrasında yaptığı açıklamada, Önder'in durumu hakkında olumlu gelişmeler yaşandığını belirterek, "İnşallah tez zamanda iyileşir ve Meclis'te bizim aramıza dönerler. Duamız o şekilde. Büyük bir rahatsızlık ama herkes umudunu koruyor," ifadelerini kullandı.

Toplumun Desteği

Güler, Sırrı Süreyya Önder'in toplumda bıraktığı güzel hatıralardan da söz ederek, "Ülkenin her kesiminden birçok insan Sırrı Bey’e dair hem üzüntülerini ifade ediyor hem de dua ediyor. İnşallah tam sağlığına kavuşur ve tekrar Meclis'te aramızda olmasını temenni ediyoruz," dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sürecin Takibi

Ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın süreci nasıl takip ettiğine dair gelen soruları yanıtlayan Güler, "Gün içerisinde sürekli takip ediliyor. Sağlık politikalarından sorumlu genel başkan yardımcımız Prof. Dr. Halit Yerebakan hocamız tarafından bilgilendirme yapılıyor; kendisi de önemli bir kalp cerrahıdır. Ülkemiz, devletimiz tüm imkanlarıyla gereken desteği veriyor," şeklinde bilgiler sundu.

AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in kalp rahatsızlığı nedeniyle geçirdiği ameliyatın ardından tedavisinin sürdüğü Şişli'deki hastaneyi ziyaret etti. Güler, ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.