AK Parti ile Amanat Partisi Arasında "İşbirliği Mutabakat Zaptı" İmzalandı

AK Parti ile Amanat Partisi arasında "İşbirliği Mutabakat Zaptı" imzalandı

AK Parti ile Kazakistan'ın ana siyasi partisi Amanat Partisi arasında Astana'da "İşbirliği Mutabakat Zaptı" imzalandı. AK Parti heyetinde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler Başkanı Zafer Sırakaya ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu yer aldı.

Görüşme ve değerlendirmeler

AK Parti heyeti, Amanat Partisi Genel Sekreteri Daulet Karibek ile bir araya geldi. Karibek, görüşmenin önemine dikkat çekerek, "Bu adım, işbirliğimizi daha da derinleştirmeye yönelik karşılıklı niyetlerimizi teyit ediyor." dedi. Ayrıca AK Parti'nin 24. kuruluş yıl dönümünü tebrik ederek, "Biz AK Parti'nin her başarısından memnuniyet duyuyoruz ve bunu tüm Türkiye'nin başarısı olarak görüyoruz." ifadesini kullandı.

Karibek, Kazakistan ile Türkiye arasındaki bağların sadece karşılıklı çıkar değil, aynı zamanda ortak tarih, kültür ve değerlerle şekillendiğini belirterek, "Bugün imzalayacağımız mutabakatın işbirliğimize yeni bir ivme kazandırmanın yanı sıra tecrübe paylaşımı, uluslararası düzeyde ortak faaliyetlerin önünü açacağına inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti'nin mesajları

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, Kazakistan'da Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in liderliğinde yürütülen reformları yakından takip ettiklerini belirterek, "Dolayısıyla, ikili ilişkilerimizin çok daha ileri seviyeye taşınmasını arzu ediyoruz." dedi.

Sırakaya, Tokayev'in son Türkiye ziyaretinde "20'nin üzerinde anlaşma imzalandığını" ve Türk vatandaşlarının Kazakistan'daki kalış sürelerinin "30 günden 90 güne" çıkarıldığını hatırlattı. "Bizler arzu ediyoruz ki ikili ilişkilerimizde önümüzdeki süreç içerisinde Kazak toplumunun Türkiye'de, Türk toplumunun Kazakistan'da herhangi bir vize kısıtlamasına gerek kalmaksızın sürekli yaşayabileceği bir zemini atacağız." ifadelerini kullandı.

Ekonomi, ticaret ve ulaştırma

Sırakaya, ekonomik ilişkilerin önemine işaret ederek, "Türk firmalarının Kazakistan'da yapmış olduğu yatırım 5 milyar doları aştı. Bugüne kadar Türk müteahhitlerinin Kazakistan'daki üstlenmiş oldukları proje sayısı 530'u geçmiş durumda. Bu 30 milyar dolardan fazla bir hacmi tarif ediyor." dedi.

Karşılıklı ticarette Cumhurbaşkanlarının koyduğu 15 milyar dolar hedefine ulaşmak için çalışılacağını vurgulayan Sırakaya, Tarihi İpek Yolu'nun günümüzdeki karşılığı olan Hazar Denizi geçişli Orta Koridorun güçlü işbirliğini zorunlu kıldığını belirtti.

Kültür, eğitim ve güvenlik

Sırakaya, kültür ve eğitim alanlarındaki işbirliğini önemsediklerini belirterek, Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi'ni bu dayanışmanın bir örneği olarak gösterdi. "Halihazırda 725 tane Kazak öğrenci Türkiye Bursları ile ülkemizde eğitim görmeye devam ediyor." dedi ve Maarif Vakfı'nın Astana'da ve Almatı'da birer okul açmasına yönelik mutabakata memnuniyetle yaklaşıldığını aktardı.

FETÖ ile mücadeleye de değinen Sırakaya, "2016'da ülkemizde darbe teşebbüsünde bulunan bir terör örgütünün bizim ülkemize zararı olacağı kadar Kazakistan'a da zararlı olacağı düşüncesindeyiz." ifadelerini kullanarak, "FETÖ konusunu ikili ilişkilerimizin gündeminden düşürmek için her türlü katkıyı sunmaya hazır olduğumuzu bir kez daha ifade etmek istiyorum." diye konuştu.

Türk Dünyası perspektifi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, Kazakça yaptığı konuşmada, mutabakat zaptının kardeşliği yeni bir aşamaya taşıdığını belirterek, "Bu imza, ortak geleceğe duyduğumuz güvenin ve işbirliği irademizin güçlü bir nişanesidir." dedi.

Zorlu, Türk Dünyası ile ilişkilerin stratejik önemine vurgu yaparak, "Türkiye ile Kazakistan arasında günümüzde çok güçlü bir stratejik ortaklık ilişkisi söz konusu." değerlendirmesinde bulundu. Ayrıca ticaret verilerine işaret ederek, "2002'de 182 milyon dolar olan dış ticaret hacmi bugün 6,7 milyar dolara ulaştı" ve "Türkiye'nin Türk devletleriyle ticaret hacmi 2002'de 1,8 milyar dolarken 2024 yılında 25,8 milyar dolara ulaştı" ifadelerini kullandı.

Zorlu, bölgesel dayanışmanın önemini vurgulayarak, "8 devlet tek millet anlayışıyla, 2 trilyonu aşan toplam hasılamızla, 250 milyonu geçen Türk Dünyası nüfusumuzla dünyanın en önemli kutuplarından biri olmuş durumdayız." dedi.

Sonuç: İmzalar ve beklentiler

Görüşme sonrasında AK Parti ile Amanat Partisi arasında "İşbirliği Mutabakat Zaptı" resmen imzalandı. Taraflar, ekonomik, kültürel, eğitimsel ve güvenlik başlıklarında işbirliğini derinleştirme ve bölgesel işbirliğine katkı sağlama niyetini teyit etti.

